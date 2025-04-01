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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172049
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Васильев Станислав


01.04.2025 Археологи создают цифровой архив древнейшего средневекового поселения Северо-Запада России 1
18.10.2024 QSoft помог автоматизировать работу колл-центра компании «Инстройтехком» 1
30.07.2024 Суверенный «убийца» Patreon под угрозой блокировки в России. Блогеры рискуют остаться без Boosty и без заработка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Васильев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Patreon 11 1
8354 1
Qsoft - Кьюсофт 29 1
VK - Mail.ru Group 3470 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
Google LLC 11882 1
Unsplash 898 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2784 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3384 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2185 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2930 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3996 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 768 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1086 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1795 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6855 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17220 1
Data monetization - Монетизация данных 1666 1
1С:ERP Управление предприятием 572 1
My.Games 69 1
Google YouTube - Видеохостинг 2781 1
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 18 1
Князев Олег 5 1
Отраковский Иван 1 1
Григорян Елена 5 1
Мизулина Екатерина 14 1
Мизулина Елена 23 1
Федоров Кирилл 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2276 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1756 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6400 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2861 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 427 1
Mash - telegram-канал 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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