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Ecovacs Robotics Ecovacs Group

Ecovacs Robotics - Ecovacs Group

ECOVACS Robotics (ECOVACS) —   компания по производству роботов-пылесосов, которая самостоятельно занимается исследованиями, производством и продажей своей продукции, выпуская 15 миллионов единиц в год. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.04.2026 Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM 1
19.03.2026 Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь 1
30.01.2026 Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка 2
25.12.2025 Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность 9
25.06.2025 Ecovacs Robotics разработал свою нейросеть 2
26.05.2025 В России стартовали продажи робота-пылесоса Ecovacs Deebot T30 Pro Omni 1
19.05.2025 Ecovacs разработал технологию ИИ-навигации для роботов-пылесосов 1
12.03.2025 «СофтМастер» объявил о старте продаж Ecovacs Deebot X8 PRO Omni в России 2
14.01.2025 Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM 1
14.12.2022 Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
19.10.2020 Обзор Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с камерой 2
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1
21.01.2013 Winbot 7 - робот, который моет окна 1

Публикаций - 16, упоминаний - 28

Ecovacs Robotics и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 44 4
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 113 4
СофтМастер 7 4
Yandex - Яндекс 9110 3
Xiaomi 2192 3
iRobot - 61 2
Samsung Electronics 11006 2
Google LLC 12613 2
Yaskawa Electric Corporation - Yaskawa Motoman Robotics 12 1
Fastbrick Robotics 3 1
360 Smart Life Group 5 1
Okami - Оками 15 1
Amazon Inc - Amazon.com 3255 1
Apple Inc 13077 1
Комплит - Complete 114 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 429 1
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 22 1
Dyson 155 2
Groupe SEB - Tefal 107 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Smeg 19 1
Kärcher - Karcher - Керхер 74 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1261 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1863 1
Miele - Миле 139 1
Whirlpool KitchenAid 24 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7354 13
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 760 10
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 310 10
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3953 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21792 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35792 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3544 6
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 340 6
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1197 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26555 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2223 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10588 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13409 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15955 3
Док-станция - Docking station 554 3
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 77 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9819 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4990 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4712 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 3
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 19 2
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 190 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 594 2
Фотокамеры - Встроенная камера - Built-in camera 408 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2495 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1205 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 2
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 152 2
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 201 1
Тостер 69 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 782 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Миксер 80 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1087 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 55 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 353 1
3D карты - 3D Map - Трехмерные карты 95 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3014 1
Электротехника - инвертор 166 1
Joystick - Джойстик 1147 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12088 1
Ecovacs Deebot 18 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 450 5
Omni - криптовалюта 96 5
Ecovacs HOME 7 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 939 4
Polaris IQ Home 33 3
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 103 2
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 63 2
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 2
Xiaomi - Dreame - Dreamehome 28 2
Google Android 15166 2
Apple iOS 8542 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 2
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 22 2
Anker Eufy RoboVac 9 1
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 1
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 1
Polaris PMH - Polaris PRE - обогреватель 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 304 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3528 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Apple - App Store 3087 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1273 1
Apple iPhone 6 4861 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 262 1
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 1
Samsung SmartThings 61 1
Xiaomi Mi Home 90 1
Кожевников Дмитрий 18 4
Носков Константин 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 164761 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 189 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18983 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54485 3
Япония 13763 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 3
Европа 24907 2
Южная Корея - Республика 7019 2
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Япония - Канагава 34 1
Сингапур - Республика 1945 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Италия - Итальянская Республика 4495 1
Франция - Французская Республика 8142 1
США - Калифорния 4812 1
Япония - Токио 1019 1
Китай - Шанхай 827 1
Китай - Пекин - Beijing 1089 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 212 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 30 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11647 6
Английский язык 7002 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6121 3
Зоология - наука о животных 2869 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8167 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6597 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5559 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3010 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 724 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1639 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 240 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1450 1
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Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1173 1
Азартные игры - Покер 55 1
Спорт - Шашки - Checkers 33 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 486 1
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 47 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 92 1
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