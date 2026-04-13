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Ecovacs Robotics Ecovacs Group
ECOVACS Robotics (ECOVACS) — компания по производству роботов-пылесосов, которая самостоятельно занимается исследованиями, производством и продажей своей продукции, выпуская 15 миллионов единиц в год.
СОБЫТИЯ
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Ecovacs Robotics и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
|Кожевников Дмитрий 18 4
|Носков Константин 239 1
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