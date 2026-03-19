Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь

Компания Ecovacs представила Yiko — первый голосовой ассистент на базе собственной GPT-технологии, обеспечивающий полноценное управление роботом-пылесосом на русском языке. Разработка устраняет одно из ключевых ограничений современных голосовых систем: необходимость произносить команды на иностранном языке с точными формулировками. Об этом CNews сообщили представители Ecovacs.

В отличие от традиционных голосовых интерфейсов, распознающих лишь фиксированный набор фраз, Yiko понимает живую разговорную речь во всем ее многообразии. «Дома грязно», «иди убирайся», «сначала пропылесось, потом помой пол» — ассистент воспринимает намерение пользователя, а не просто ищет совпадения в базе фиксированных команд. Это стало возможным благодаря GPT-модели, специально разработанной и обученной Ecovacs на обширной базе русскоязычных речевых паттернов - естественных формулировок, характерных для повседневной речи.

Голосовое управление охватывает полный функциональный цикл устройства: начать или закончить уборку, выбрать режим (только пылесос, только швабра или одновременно), отправиться на зарядку, построить карту комнат, подъехать к пользователю, очистить пылесборник или промыть насадки. При этом система одинаково хорошо распознает как развернутые фразы, так и короткие команды.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир цифровизация

Поддержка русского языка доступна на X11 PRO Omni, X8 PRO Omni, T50 PRO Omni, T30 PRO Omni.

Yiko меняет сам подход к голосовому управлению: теперь не пользователь подстраивается под устройство, а устройство — под человека.

Другие материалы рубрики

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Создана революционная аккумуляторная технология для зарядки БПЛА моментально и на лету

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Крупнейший в мире производитель конденсаторов повышает цены

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
