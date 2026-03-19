Ecovacs встроил GPT в роботы-пылесосы: теперь они понимают живую русскую речь

Компания Ecovacs представила Yiko — первый голосовой ассистент на базе собственной GPT-технологии, обеспечивающий полноценное управление роботом-пылесосом на русском языке. Разработка устраняет одно из ключевых ограничений современных голосовых систем: необходимость произносить команды на иностранном языке с точными формулировками. Об этом CNews сообщили представители Ecovacs.

В отличие от традиционных голосовых интерфейсов, распознающих лишь фиксированный набор фраз, Yiko понимает живую разговорную речь во всем ее многообразии. «Дома грязно», «иди убирайся», «сначала пропылесось, потом помой пол» — ассистент воспринимает намерение пользователя, а не просто ищет совпадения в базе фиксированных команд. Это стало возможным благодаря GPT-модели, специально разработанной и обученной Ecovacs на обширной базе русскоязычных речевых паттернов - естественных формулировок, характерных для повседневной речи.

Голосовое управление охватывает полный функциональный цикл устройства: начать или закончить уборку, выбрать режим (только пылесос, только швабра или одновременно), отправиться на зарядку, построить карту комнат, подъехать к пользователю, очистить пылесборник или промыть насадки. При этом система одинаково хорошо распознает как развернутые фразы, так и короткие команды.

Поддержка русского языка доступна на X11 PRO Omni, X8 PRO Omni, T50 PRO Omni, T30 PRO Omni.

Yiko меняет сам подход к голосовому управлению: теперь не пользователь подстраивается под устройство, а устройство — под человека.