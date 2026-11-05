Roborock представил ультратонкий робот-пылесос Saros 20 Flow

Roborock представил Saros 20 Flow – ультратонкий робот-пылесос высотой 8,98 см, мощностью всасывания до 36 000 Па и преодолением двухуровневых порогов высотой до 8,8 см*. Модель оснащена системой HyperForce® с цифровым двигателем, технологией самоочистки под давлением SpiraFlow™ 2.0 и системой AdaptiLift® Traverse 3.0. Благодаря интеллектуальной навигации и автоматизированному обслуживанию устройство адаптируется к различным условиям уборки и помогает поддерживать чистоту с минимальным участием пользователя. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Система влажной уборки SpiraFlow™ 2.0 непрерывно подает чистую воду под давлением через 16 отверстий, благодаря чему моющий валик постоянно промывается во время уборки. Он вращается со скоростью до 240 оборотов в минуту и плотно прижимается к полу с усилием до 15 Н. Это помогает эффективнее удалять липкие загрязнения, следы обуви и лап домашних животных, а также пролитые жидкости.

Моющий валик шириной 270 мм изготовлен из антибактериального материала высокой плотности. Его конструкция помогает уменьшить количество воды, остающейся на полу после уборки.

Пресс-служба Roborock Roborock представил Saros 20 Flow

Робот распознает тип напольного покрытия с помощью RGB-камеры на базе ИИ и автоматически регулирует подачу воды. Для деревянных полов предусмотрен специальный режим, который оптимизирует расход воды и помогает уменьшить количество разводов.

При обнаружении ковра робот поднимает моющий валик на высоту до 15 мм, помогая предотвратить их намокание. Пользователь может настроить стратегию уборки ковров в приложении Roborock.

Новая док-станция RockDock® автоматически промывает моющий валик горячей водой температурой до 100 °C. Чистая вода подается для очистки валика, а использованная собирается отдельно, что помогает поддерживать гигиеничность системы влажной уборки. Эффективность удаления бактерий достигает 99,99%**, а расход воды сокращается на 10%***.

После уборки валик и основание док-станции сушатся теплым воздухом при температуре до 63 °C. Станция также автоматически дозирует моющее средство и пополняет запас воды в роботе. Система контролирует степень загрязнения и при необходимости увеличивает продолжительность промывки или запускает дополнительную влажную уборку.

Автоматическая выгрузка мусора обеспечивает до 65 дней работы без ручного очищения пылесборника.

Система HyperForce® с цифровым двигателем обеспечивает мощность всасывания до 36 000 Па. Робот эффективно собирает пыль, волосы и шерсть с твердых покрытий и ковров.

Защиту от наматывания волос обеспечивает основная щетка DuoDivide® и двойные поднимающиеся боковые щетки. Конструкция предотвращает наматывание волос и шерсти, что позволяет сократить необходимость ручной очистки щеток и особенно удобно для владельцев домашних животных.

Система AdaptiLift® Traverse 3.0 помогает роботу преодолевать двухуровневые пороги высотой до 8,8 см*. Подъемный механизм координирует движение колес и корпуса, позволяя устройству самостоятельно перемещаться между комнатами и преодолевать сложные переходы между напольными покрытиями.

Высота корпуса составляет всего 8,98 см. Система навигации RetractSense® оснащена выдвижным лидаром: на открытых участках он обеспечивает круговое сканирование на 360° и построение карты помещения, а при движении под низкой мебелью автоматически убирается внутрь корпуса. Дополнительный задний обзор с углом охвата 100° помогает роботу ориентироваться в ограниченном пространстве.

Боковая щетка с функцией реверса увеличивает охват углов, а моющий валик с адаптацией к краям выдвигается на расстояние до 44 мм. Боковой источник структурированного света VertiBeam® помогает точнее обнаруживать стены, мебель, пороги, края ковров и низкие препятствия.

Аккумулятор емкостью 6400 мА·ч обеспечивает уборку площади до 200 м². Полная зарядка занимает около 150 минут. Интеллектуальная система зарядки позволяет возобновлять уборку раньше, если для завершения текущего цикла не требуется полный заряд.

RGB-камера помогает роботу распознавать типы загрязнений и автоматически выбирать подходящую стратегию уборки. При обнаружении сухого мусора робот может увеличить мощность всасывания, а при обнаружении жидкости – переключиться на влажную уборку.

Робот также умеет убирать за шторами и мягкими перегородками после их маркировки в приложении Roborock, а при необходимости возвращается к участкам, которые ранее были заняты людьми или домашними животными. Через приложение можно управлять устройством и настраивать сценарии уборки для разных комнат и покрытий.

Есть возможность видеозвонков в реальном времени, двусторонней голосовой связи и наблюдения за домашними питомцами. Устройство также поддерживает интеграцию с голосовым ассистентом Алисой.

Roborock Saros 20 Flow в продаже в России с октября 2026 г.

*По результатам внутренних испытаний, проведенных изготовителем. В условиях испытаний (высота первого порога ≤4,5 см; ширина первого порога ≥20 см; высота второго порога ≤4,3 см) робот способен преодолевать двухуровневые пороги суммарной высотой до 8,8 см. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.

**По результатам испытаний, проведенных TÜV Rheinland, после завершения полного цикла самоочистки в режиме Mop-wash, включающего замачивание, высокотемпературную очистку и глубокую сушку, со швабры было удалено более 99,99% бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Идентификатор сертификата: 704012602394-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и особенностей использования.

***По сравнению с расходом воды в модели Roborock Qrevo Curv 2 Flow в режиме замачивания. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.