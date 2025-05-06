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Компания Roborock анонсировала в России новинку 2025 года — Roborock F25

Компания Roborock, объявила о запуске в России новой линейки пылесосов с функцией влажной и сухой уборки — серии F25. Благодаря мощным и интеллектуальным функциям, серия Roborock F25 позволяет тратить меньше времени на уборку и больше — на жизнь. С показателем удаления бактерий 99,9%, устройства прошли сертификацию TÜV SÜD на безопасность при использовании в домах с детьми и младенцами. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Сила всасывания 20 000 Па, высокая частота очистки — до 450 движений в минуту — и давление свыше 20 Н обеспечивают безупречную уборку за один проход. Серия F25 получила сертификацию TÜV Rheinland за эффективную глубинную очистку. Модель F25 ACE также оснащена автоматическим дозатором моющего средства, который определяет степень загрязнения пола в режиме реального времени и регулирует подачу раствора в зависимости от типа поверхности.

Инновационная технология JawScrapers избавит от неприятных моментов при уборке: зубчатые лезвия захватывают волосы, а щетка предотвращает появление разводов. Прижимной скребок с постоянным давлением выжимает валик, обеспечивая идеальную чистоту. Технология JawScrapers гарантирует 0% спутывания волос и подтверждена сертификацией SGS по результатам испытаний в различных режимах.

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Компания Roborock анонсировала в России новинку 2025 года — Roborock F25

Серия Roborock F25 спроектирована так, чтобы легко проникать под мебель и вдоль стен благодаря своей тонкой конструкции — всего 12,5 см в высоту. Даже при наклоне в ноль градусов сохраняется полное всасывание, а расстояние до края стены не превышает один мм. Плоский резервуар и возможность поворота на 70 градусов позволяют легко обходить препятствия. Модель F25 ACE оснащена системой SlideTech 2.0 с моторизированными колесами, которые гарантируют плавность движения с откликом в миллисекунды и независимым управлением каждой стороной — удобно при маневрах в узких местах.

Модели Roborock F25 ACE Combo и F25 ACE автоматически очищают и сушат валики после использования. Благодаря сушке горячим воздухом при 90℃ и полностью герметичному корпусу, устройства высыхают всего за пять минут. Сенсоры DirTect® определяют, когда необходима самоочистка. Устройство F25 ACE также сообщает о необходимости ухода с помощью голосовых оповещений и предлагает индивидуальные настройки через мобильное приложение.

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