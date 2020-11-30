В России стартуют продажи робота-пылесоса Roborock S6 MaxV. Цена

Roborock объявила о начале продаж в России робота-пылесоса S6 MaxV, который прошел сертификацию конфиденциальности и безопасности TÜV Rheinland и стал первым в мире роботом-пылесосом, получившим такой сертификат.

Это означает, что Roborock S6 MaxV соответствует требованиям Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) и Закона о конфиденциальности потребителей Калифорнии (CCPA), который известен как «самый строгий закон о защите конфиденциальности данных в истории». Используя Roborock S6 MaxV, потребители могут не беспокоиться об утечке данных, ведь все изображения, полученные пылесосом в процессе работы, немедленно удаляются и никогда не копируются, не сохраняются и не отправляются в облако.

Система распознавания предметов ReactiveAI на базе двойной камеры на передней панели, лидара и мощного процессора Qualcomm APQ8053 является визитной карточкой Roborock S6 MaxV — она выводит качество уборки на новый уровень и предотвращает последствия некорректной навигации пылесоса. Система ReactiveAI может распознавать типичные домашние предметы, которые другой пылесос не определит, — тапочки, провода, продукты жизнедеятельности животных и многое другое. Применение технологии ReactiveAI позволяет быть уверенным, что забытая чашка кофе или провод на полу не станут помехой или неприятным сюрпризом в процессе автоматической уборки. Пылесос распознает препятствие, а затем решит, как с ним поступить — стоит ли его объехать без контакта или пройти максимально близко, очистив боковыми щетками.

Roborock S6 MaxV имеет максимальную силу всасывания 2500 Па, которой достаточно для качественной уборки любого типа поверхности. Имеется и возможность влажной уборки, для чего предусмотрен встроенный резервуар объемом 297 мл. Roborock S6 MaxV сам распознает тип поверхности, на которой находится, устанавливает силу всасывания и делает выбор между сухой и влажной уборкой, увеличивая силу всасывания на коврах и снижая на жестких поверхностях.

Благодаря батарее емкостью 5200 мА·ч максимальное время работы составляет 180 минут, а максимальная площадь уборки — 240 кв. м, что соответствует жилой площади большого загородного дома. Выбрать время уборки и ее тип, задать расписание и частоту подзарядки, а также следить в реальном времени за работой пылесоса можно при помощи удобного мобильного приложения, в памяти которого может храниться до четырех уникальных мест, что позволяет комфортно использовать пылесос в многоэтажных помещениях.

Еще одна особенность модели – компактность и легкость. При своей функциональности и высокой ёмкости батареи Roborock S6 MaxV имеет габариты 350 × 350 × 96,5 мм и массу 3,7 кг.

Roborock S6 MaxV заключен в черный корпус из матового пластика.

Приобрести робот-пылесос можно в магазинах и на сайте «М.Видео». Рекомендованная стоимость Roborock S6 MaxV в России составляет 54 990 руб.