diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила портфель новым брендом Hobot. Роботы-мойщики окон тайваньского производителя начнут поставляться дистрибутором в федеральные торговые сети и на маркетплейсы в июне 2022 г. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Hobot Technology Inc. специализируется на создании цифровой электроники и умной бытовой техники. Производитель стал известен благодаря созданию первого в мире робота-мойщика окон, стен и пола. В ассортимент продукции, поставляемой компанией diHouse, войдут все флагманские и новые модели роботов-мойщиков Hobot.

Юрий Кацияев, руководитель департамента экосистем в diHouse: «Компания Hobot Technology Inc. — основоположник категории роботов для мойки окон и имеет отличную репутацию на рынке. Мы надеемся, что наши покупатели высоко оценят качество и функционал продукции Hobot, а роботы-мойщики окон станут такой же привычной домашней бытовой техникой, как, например, роботы-пылесосы. Они позволяют освободить время и просто незаменимы для помощи с уборкой пожилым людям».

Робот-мойщик Hobot

Управлять роботами-мойщиками можно с пульта, через приложение или голосом. Благодаря мощным вакуумным двигателям мойщики Hobot могут работать практически на любой вертикальной или горизонтальной поверхности. Устройства используют запатентованную систему ультразвукового разбрызгивателя, которая превращает воду или моющее средство в туман, что позволяет убирать загрязнения без разводов.

Российским пользователям Hobot доступна трехлетняя гарантия на продукцию бренда, сервисное обслуживание в сети фирменных центров, а также «горячая линия» для связи с официальными представителями производителя в стране.

***

MES по-русски: чем заменить зарубежные системы управления производственными процессами Цифровизация

Hobot Technology Inc. основана в 2010 г. на острове Тайвань. Более 90% производственных баз Hobot Technology Inc, линия сборки и упаковки находятся на Тайване.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий», многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.