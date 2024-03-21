Новые электровелосипеды ADO на российском рынке

Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке ряд новых моделей электровелосипедов ADO, которые уже доступны для заказа партнерами. Функциональные и эргономичные электровелосипеды станут отличным приобретением, позволяя совершать велопрогулки в городе и по пересеченной местности. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Среди представленных новинок ADO электровелосипеды A20S, А28 в модификациях Air и Lite, а также A20F в модификациях XE и Beast. Все модели отличаются высоким качеством сборки, удобным управлением, плавным ходом и торможением. Эргономичный корпус продуман до мелочей: компактная батарея не утяжеляет раму, легко извлекается для подзарядки; в комплекте имеется насос и набор ключей для сборки и регулировки; педали снимаются. На всех моделях можно кататься в смешанном режиме — чередовать использование электропривода и механическое кручение педалей — или выбрать один из этих вариантов катания.

Корпус со степенью защиты IPX5 не пропускает влагу и пыль, поэтому внутренние компоненты максимально защищены от повреждений. Электровелосипеды A20S и A20F XE складываются и идеально подходят для перевозки в общественном транспорте и для удобного хранения в ограниченном пространстве.

Электровелосипеды ADO A20S и A28 — функциональные транспортные средства для быстрого и комфортного передвижения по городу. Устройства различаются диаметром шин — у модели A28 он шире и составляет 28 дюймов — и имеют разную конструкцию рамы. Различие комплектации Lite и Air заключается в системе торможения и в типе датчика вращения педалей. У моделей Lite используется стандартный механический дисковый тормоз и обычный датчик скорости вращения, у Air — гидравлические тормоза и продвинутый двухсторонний бесконтактный датчик крутящего момента. Благодаря этому велосипеды Air-семейства обладают более плавными и мощными разгоном и торможением.

Новинки позволяют преодолевать препятствия в виде лежачих полицейских, бордюров и ухабистой дороги, благодаря амортизационной вилке с возможностью настройки демпфирования и функции блокировки (на моделях A28). Полная зарядка занимает 4-6 часов, при этом на одном заряде велосипед способен проехать до 50 км. Высота сидения регулируется под рост пользователя.

Электровелосипеды ADO A20F XE и Beast больше подходят для катания по бездорожью, горным тропам и путешествиям на природе. Усиленные пневматические шины с отличной амортизацией способны плавно преодолевать препятствия на пути. Мощный электродвигатель и 7-ступенчатая трансмиссия Shimano позволяют электровелосипеду быстро ускоряться, поддерживать высокую скорость, но при этом экономить заряд. Модель A20F XE имеет съемную боковую подставку и держатель для телефона.

Электровелосипед А20F XE оснащен механическим тормозом, A20F Beast — гидравлической тормозной системой. Электровелосипеды дают возможность уверенно чувствовать себя на неровной дороге, безопасно передвигаться по сложному рельефу, исключить падения и риски получения травм.