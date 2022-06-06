«Профреш» внедряет российских роботов на складе

3PL-оператор «Профреш» заключил договор о разработке опытных образцов роботов для перемещения товаров на складе. Поставщиком роботов стал отечественный стартап Astabot, принадлежащий бывшему совладельцу онлайн-дистрибьютора автомобильных запчастей exist.ru Юрию Буковникову. Согласно договору, первые образцы роботов будут предоставлены «Профреш» в течение пяти месяцев. После оценки их эффективности заказчик примет решение о закупке серийной партии. По предварительным расчетам, внедрение роботов для перемещения товаров по складу сможет сэкономить 75% времени рабочих, занятых на сборке заказов, а также сократить количество ошибок при комплектации.

Робот по перемещению товаров на складе представляет собой мобильную колесную платформу, которая заезжает под палету с товаром, приподнимает палету и перемещает ее в соответствии с заданным алгоритмом. Базовый тип роботов может не иметь подъемного механизма, в этом случае палета устанавливается на мобильную платформу вручную.

Изначально для роботизации перемещения товаров на складе компания «Профреш» рассматривала западную технику Linde и Geek+. В марте стоимость роботов этих торговых марок выросла вслед за курсом валюты. Возможность их поставки в Россию также стояла под вопросом. Однако отказываться от идеи роботизации «Профреш» не стала, поскольку уже имела позитивный опыт роботизации и хотела его масштабировать.

«Ситуация, сложившаяся на рынке в марте 2022 г., заставила нас обратить внимание на отечественных поставщиков складских роботов, – сказал Давид Чиквашвили, генеральный директор «Профреш». – В результате мы познакомились с компанией Astabot, которая глубоко погружена в складские процессы и смогла предложить нам нужных роботов без избыточных функций по приемлемой для нас цене. Согласно предварительным расчётам их внедрение сможет окупиться за 2-3 года, точный срок окупаемости будет понятен по результатам тестовой эксплуатации пилотных экземпляров».

Еще одним преимуществом отечественного поставщика была возможность кастомизировать роботов с учетом уникальных пожеланий «Профреш», в то время как западные производители работают исключительно по сформированной товарной линейке. Так, в процессе переговоров с поставщиком к изначальной функциональности роботов добавились весы, позволяющие контролировать факт отгрузки и минимизировать ошибки, а также сканер и планшет для считывания штрихкода – его обычно держат в руках наборщики, что не всегда удобно и замедляет их работу.

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Роботы Astabot производятся в России на основе отечественных и зарубежных комплектующих.

«Если оценить себестоимость робота полностью, с учетом сборки, то российским его можно считать примерно на 40-45%, – сказал директор Astabot Юрий Буковников. – В России мы ведем разработку, производим раму, корпус, пишем программное обеспечение. Электронные компоненты выпускаются в Южной Корее и Китае. В марте нам пришлось немного скорректировать логистическую цепочку поставки компонентов. На текущий момент она полностью соответствует нашим запросам и позволяет гарантировать клиентам своевременную поставку».

Роботизация перемещения товаров по складу – второй проект по роботизации складских процессов «Профреш». Ранее компания роботизировала процедуру обмотки палет, что позволило на 20% уменьшить расходы на пленку и более эффективно использовать персонал. Также в конце 2021 г. компания заявила о планах роботизировать комплектацию товара и наладить инвентаризацию с помощью дронов. На данный момент ведутся переговоры с поставщиками, предоставляющими роботов с соответствующей функциональностью.