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D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition. Новинки предназначены для применения в малом и среднем бизнесе, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется универсальное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организация безопасного VPN-подключения к центральному офису и бесперебойный доступ в интернет для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE поддерживают одновременное подключение до 20 пользователей, при большем количестве рекомендуется использовать платформу N8000/SE.

Основные возможности маршрутизаторов Security Edition: гибкая настройка межсетевого экрана: разделение сети на зоны, настройка политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика; детальная настройка правил фильтрации: широкий выбор параметров для добавления в правило (протоколы, действия, состояние соединений); возможность использования в правилах ссылок на соединения и группы, настройка расписания для включения/выключения правил; расширенный VPN-функционал: поддержка туннелей IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged); отказоустойчивость VPN: поддержка DPD и Keep-alive для VPN-туннелей; поддержка Multi-WAN: возможность подключения к нескольким провайдерам для резервирования канала связи и распределения нагрузки между соединениями; функции мониторинга: зеркалирование портов, журнал событий, статистика правил Firewall, WAN-соединений и VPN-туннелей, клиент TR-069.

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Роутеры D-Link

В будущих версиях ПО будет реализована поддержка управления полосой пропускания (Traffic Shaping).

Маршрутизаторы Security Edition будут доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link в августе 2022 г. Рекомендованная цена для конечных пользователей: N8000/SE – $553, DIR-2150/SE – $98, DIR-1260/SE – $80, DIR-853/SE – $80.

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D-Link – производитель сетевого оборудования, предлагающий набор решений для создания локальных сетей Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/10GE/ 25GE/ 40GE/ 100GE, построения беспроводных сетей и организации широкополосного доступа, передачи изображений и голоса по IP (VoIP). В России офисы компании D-Link открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Уфе, Хабаровске и Ярославле. В Брянске, Казани и Челябинске работают региональные представители компании.

Авторизованные учебные центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерово, Магнитогорске, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и Ярославле.

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