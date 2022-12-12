«Мой офис» запросил у государства больше миллиарда, чтобы стать похожим на Microsoft Office

Разработчик «Моего офиса» запросил у государства более миллиарда рублей на доработку своего офисного пакета до уровня Microsoft. Обоснован такой запрос крупными госзаказчиками, а также угрозой использования иностранных продуктов. Эксперты не разделяют этой опасности, но подчеркивают, что офисному ПО необходимо соответствовать общим принципам работы таких программ.

Миллиарды на адаптацию

Разработчик офисного ПО «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис») запросил из государственной казны 1,38 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на паспорта проектов по импортозамещению софта. «Мой офис» направил эти документы в индустриальный центр компетенций (ИЦК).

Разработчик «Моего офиса» направил в ИЦК три заявки на доработку функциональности своего офисного ПО. Расходы на проекты оценены в размере 1,69 млрд руб. (1,38 млрд в форме грантов).

Из них одобрена только одна — на разработку переводчика макросов (небольших программ, которые выполняют заданный набор действий в офисном документе) с языка программирования Visual Basic for Applications (VBA) в линейке продуктов Microsoft Office на использующийся в «Моем офисе» язык Lua.

В документе необходимость финансирования доработки обосновывается тем, что использование Microsoft Office «в условиях кибервойны» угрожает российской экономике.

Угрожают ли макросы

В качестве заказчиков доработанного офисного ПО в документе указаны «Росатом» и РЖД. Однако там же отмечено и то, что в РЖД макросы на языке VBA сохраняются только в 20% документов.

Макросы были популярны в начале 2000-х годов до появления на рынке современных средств автоматизации. Сейчас их применение считается нецелесообразным, сказал «Коммерсанту» руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, VBA не особо распространен среди способов доставки вредоносного кода.

«Мой офис» попросил более миллиарда на доработку своего офисного пакета

В «Новых облачных технологиях» отказались от комментариев «Коммерсанту», а в «Росатоме» и Минцифры не ответили на запрос. В РЖД изданию рассказали, что им известно о планах «Новых облачных технологий».

Остальные заявки

Другие две заявки «Новых облачных технологий», направленные в ИЦК, касались добавления в «Мой офис» функций, которые есть в Microsoft Office. Среди них в документе перечислены перемещение мышью диапазона ячеек в таблице, предварительный просмотр результатов импорта, отслеживание изменений в тексте и др.

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Разработчик «Моего офиса» в паспорте проекта указывает на то, что сервисы иностранных офисных ПО помогали увеличивать производительность труда, а делопроизводство в компаниях подстраивалось под зарубежные офисные пакеты. «Новые облачные технологии» хотят добавить в функции своего ПО возможность создавать документы с электронной подписью.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев рассказал изданию, что заказчикам офисного ПО важна не схожесть интерфейса программ, а их соответствие общим принципам. Если они соответствуют им, то пользователям проще переходить с одной программы на другую и на это соответственно уходит меньше времени.

Индустриальные центры компетенций

В июне 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР).

В рамках выполнения поручения было создано 35 ИЦК и 10 ЦКР. ИЦК занялись замещением зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно–аппаратные комплексы, в ключевых отраслях экономики, а ЦКР — развитием общесистемного и прикладного ПО, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов.

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В июле 2022 г. стало известно о том, что на софинансирование разработки «суверенных» цифровых решений в рамках программы импортозамещения Правительство выделит 37,1 млрд руб. до 2024 г.

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, в рамках ИЦК было рассмотрено 230 проектов, из которых были одобрены 162, и оценены 105 проектов по линии ЦКР, из которых одобрили 35. «Проекты, одобренные в рамках программы грантовой поддержки, уже до конца 2022 года получат средства от РФРИТ и фонда “Сколково”», — заявил он ранее.