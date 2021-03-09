Спецпроекты

МКБ установил устройства самоинкассации в сети магазинов «Технопарк»

ИТ в банках Ритейл Розница

«Московский кредитный банк» (МКБ) в рамках партнерского проекта с «Технопарком» установил в магазинах сети более 80 терминалов.

Сервис самоинкассации позволяет сдавать кассовую выручку через платежные терминалы. Зачисление денежных средств на расчетный счет происходит мгновенно.

«Самоинкассация – это отличное решение для бизнеса, позволяющее существенно снизить операционные затраты, повысить качество контроля объемов выручки. Полный функционал платежного терминала доступен и посетителям магазина», – сказал Глеб Забелин, начальник управления развития платежных сервисов МКБ.

«Для «Технопарк» всегда приоритетом была безопасность персонала, поэтому вопрос о необходимости в услугах самоинкассации встал особенно остро в период пандемии –минимизировать прямые контакты и максимально автоматизировать внутренние процессы стало не роскошью, а необходимостью», – отметил Вадим Янбиков, директор торговой сети «Технопарк». – Установка терминалов самоинкассации МКБ послужило еще одной крайне важной цели – в нынешней ситуации бизнес с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности обязан предоставить покупателю, выбравшемуся в торговую точку, возможность не только совершить покупку, но и одновременно закрыть максимально широкий спектр бытовых вопросов – оплатить интернет, положить деньги на счет, погасить кредит».

Теперь в любом розничном магазине «Технопарк» покупатели смогут оплатить более 2 тыс. услуг категорий «Банки и МФО», «Мобильная связь и интернет», «ЖКХ и гос. услуги», «Интернет-магазины и сетевой маркетинг» и многие другие.

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