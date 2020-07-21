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ИТКН реализовал идею маркетплейса, на котором поставщик зарабатывает с продаж конкурента

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

IT-аутсорсер ИТКН и торговая компания «Окрестный мир» реализовали идею маркетплейса, на котором поставщик зарабатывает с продаж конкурента.

Suworld – это торговая интернет-площадка (маркетплейс), объединяющая единой системой лояльности поставщиков товаров, услуг и их покупателей.

Маркетплейс может работать как в стандартном режиме интернет-магазина массы поставщиков, так и в качестве партнерской сети со своей реферальной программой, которая позволяет получать доход с покупок клиентов одной компании у других поставщиков.

Данная интернет-площадка позволяет бизнесу любого уровня увеличивать свои обороты и доход за счет генерации постоянного потока покупателей через реферальную сеть.

Система распознает клиента партнера реферальной программы и начисляет ему процент с покупок клиента, даже если он совершил их у другого поставщика, зарегистрированного в системе.

Все, что нужно сделать, это предложить своим клиентам оплачивать покупки ваших товаров и услуг через Suworld. За совершенные покупки клиент получит кэшбэк, который сможет потратить на покупки у одного и того же поставщика, либо у нескольких поставщиков площадки.

Вознаграждение клиентов (покупателей) формируется из так называемого рекламного бюджета партнера, который он определяет самостоятельно. 40% рекламного бюджета идет на кэшбэк клиенту, 40% - на вознаграждение по стимулированию клиентов на приглашение других людей, 10% - пригласителю поставщика, 10% - в саму систему. Автоматизированная реферальная программа Suworld полностью прозрачна. Партнер понимает, чем простимулирован клиент – он тоже получает доход.

Партнер (поставщик) может приглашать в систему кого угодно, легче и быстрее всего это сделать со своей клиентской базой. Так поставщик не только продает свои товары и услуги, но и формирует первую линию потребительской сети.

По своей сути реферальные программы не новы. Своими корнями уходят в сетевой маркетинг, однако очень давно используются в оффлайн и онлайн торговле для стимулирования продаж: «приведи друга – получи скидку». Suworld работает сложнее, формируя потребительскую сеть партнера (поставщика) из его же клиентов, зарегистрированных в программе.

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