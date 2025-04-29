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Адрова Светлана
Адрова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 4
|Diasoft - Диасофт 920 3
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 1
|Oracle Corporation 6752 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Qualys 64 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 1
|Степаненко Василий 42 4
|Исанин Антон 30 4
|Кравченко Сергей 13 3
|Горяинов Александр 12 3
|Волис Григорий 7 2
|Корчебный Владимир 3 2
|Бимаев Олег 8 2
|Ломов Никита 2 2
|Недосекина Екатерина 2 2
|Тятюшев Максим 109 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
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