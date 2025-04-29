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Адрова Светлана



29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на на CNews FORUM Кейсы 2025 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 2
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
03.09.2020 Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Адрова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 4
Diasoft - Диасофт 920 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 526 1
Oracle Corporation 6752 1
Qlik - QlikTech 160 1
Qualys 64 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 11 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 48 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 366 3
АльфаСтрахование СГ 329 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 202 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 220 1
Капитал Лайф 15 1
Ингосстрах СПАО 431 1
Ренессанс Страхование 164 1
Деловые Линии ГК 73 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4917 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 180 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14573 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 4
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 158 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4846 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1522 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11659 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12944 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2236 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 365 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3213 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2999 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12940 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 241 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 495 1
CSS - Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей 114 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 696 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1510 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1391 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 350 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9607 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 161 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24656 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5617 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6361 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 390 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 239 3
Diasoft Insurance Finance 4 2
Qlik MeetUp 1 1
Microsoft Office 3803 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2092 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 762 1
Степаненко Василий 42 4
Исанин Антон 30 4
Кравченко Сергей 13 3
Горяинов Александр 12 3
Волис Григорий 7 2
Корчебный Владимир 3 2
Бимаев Олег 8 2
Ломов Никита 2 2
Недосекина Екатерина 2 2
Тятюшев Максим 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5949 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1665 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5563 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6310 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48963 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6355 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1415 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 472 1
СРО - саморегулируемые организации 100 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6077 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8191 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1133 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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