ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».

8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».

Основные вопросы к обсуждению:

Какие проблемы страховых компаний решают ИТ?

Как меняется отношение страховых компаний к ИТ?

Как обеспечить внедрение стандартов МСФО 17?

Как внедрить IFRS в привычную ИТ-инфраструктуру?

Как разработать дорожную карту внедрения Solvency II?

Какой будет единая база данных сведений о действующих договорах страхования имущества граждан и юридических лиц?

Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора?

Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке?

Какие ИТ-сервисы нужны клиентам?

Как повысить квалификацию страховых агентов?

Как будет развиваться цифровое страхование?

Сможет ли искусственный интеллект заменить страхового агента?

Каким будет цифровое страхование в недалеком будущем?

Подтвердили выступление с докладом:

Александр Горяинов, руководитель дирекции информационных технологий, СК «Макс»;

Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine;

Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;

Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»;

Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;

Екатерина Недосекина, руководитель продукта Diasoft Insurance Finance, компания «Диасофт»;

Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;

Никита Ломов, руководитель аналитического департамента, Ассоциация развития финансовых технологий.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.