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VK Notify


26.03.2025 Компания edna внедрила VK Notify в клиентские коммуникации «Росгосстраха»: открываемость сообщений составила 60% 1
09.01.2025 Каждому четвертому пользователю не хватает разнообразия контента на отечественных видеосервисах 1
28.10.2020 Mfms теперь edna: ИТ-компания c 15-летней историей меняет имя и позиционирование 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

VK Notify и организации, системы, технологии, персоны:

Edna - ЭДНА - ОСК - ранее mfms 31 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4025 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 123 1
Apple Inc 12191 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 280 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8561 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12887 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
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Кнопочное управление 557 1
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2941 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7443 1
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HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 770 1
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Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 802 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2923 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2015 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7797 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2762 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24427 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 227 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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