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Щербаков Евгений



05.04.2025 Как искусственный интеллект изменил работу контакт-центров 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Щербаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 155 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
Yandex - Яндекс 7626 1
Ростелеком 9872 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 70 1
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DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 123 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 1
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Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4017 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4920 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
МТС Exolve 78 1
Чернышов Михаил 42 1
Крикун Ирина 1 1
Берников Сергей 2 1
Гордеев Михаил 7 1
Бери Светлана 8 1
Голомысов Андрей 7 1
Корнильев Антон 7 1
Лошкарева Наталья 7 1
Дубровская Анна 21 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1038 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 389 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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