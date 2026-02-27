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Индексная книга (каталог) CNews*
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Адонин Сергей

СОБЫТИЯ


27.02.2026 «Сколково» лишилось уникального микроскопа для исследований в микроэлектронике и фотонике. Детали потеряли при модернизации 1
04.07.2023 VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Адонин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK Нота-РТК 1 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Ростелеком 10948 1
Pesco - Песко Информационные Технологии 3 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Hyndai 16 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 16 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Микроскоп - Microscope 347 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Микроскоп - Атомно-силовой микроскоп - Atomic force microscopy 42 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Пушкинская карта 21 1
Элемент ГК - Микрон - Московская испытательная лаборатория микроэлектроники 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги культура 6 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Кириенко Владимир 148 1
Быков Андрей 29 1
Иешкин Алексей 1 1
Крупчанский Адриан 2 1
Тарасова Ольга 2 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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