VK купила долю в разработчике приложения для «Пушкинской карты»

Интернет-холдинг VK выкупил у «Ростелекома» долю в компании «Нота-РТК», разрабатывающую мобильное приложение «Госуслуги Культура». Основной владелец компании - разработчик интернет-проектов «Нота-Медиа».

VK выкупил долю «Ростелекома» в «Нота-РТК»

Интернет-холдинг VK стал владельцем 26% доли в компании-разработчике мобильных приложений ООО «Нота-РТК». Информация об этом следует из данных базы «Контур-Фокус». Первым внимание на это обстоятельство обратило агентство «Интерфакс».

В пресс-службе холдинга VK пояснили, что «Нота-РТК» - это небольшая команда ИТ-разработчиков, которую холдинг будет задействовать в разработке собственных проектов. Сумма сделки не разглашается.

Чем занимается «Нота-РТК»

«Нота-РТК» была создана осенью 2021 г. Совладельцами компании стали Адриан Крупчанский (60%), Сергей Адонин (14%) и «дочка «Ростелекома» «РТ-Лабс» (26%).

Фото: © Vadymvdrobot / Фотобанк Фотодженика VK купила у «Ростелекома» долю в «Нота-РТК», которая разрабатывающую мобильное приложение «Госуслуги Культура», через которое можно получить «Пушкинскую карту»

В конце июня 2023 г. доли Адонина и Крупчанского перешли к компании «Нота-Медиа» (стала владельцем 74%), а доля «РТ-Лабс» - к «Компании ВК» («дочка» холдинга VK). Единственным владельцем «Нота-медиа» является Адонин, он же является гендиректором компании.

Компания «Нота-РТК» занимается созданием мобильных приложений, высоконагруженных веб-сервисов и иных программных продуктов. В своем портфолио компания указывает мобильное приложение «Госуслуги Культура», благодаря которому молодежь может получить «Пушкинскую карту» и бесплатно посещать музеи. «Госуслуги Культура» - часть Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги»), разработчиком которого является «РТ-Лабс».

Отметим, что «Нота-РТК» была создана в тот момент, когда вице-президентом «Ростелекома» был Владимир Кириенко. С конца 2021 г. он возглавляет холдинг VK.

Чем занимается «Нота-Медиа»

Компания «Нота-Медиа» (нынешний основной владелец «Нота-РТК») позиционирует себя как международный интегратор и digital-агентство. Компания участвовала в разработке интернет- и интранет-порталов для Министерства культуры, Правительств Москвы (mos.ru), корпорации «Малого и среднего предпринимательства» (МСП.РФ), телеканала «ТВ Центр», автопроизводителей Hyndai и Aurus, нефтехимической компании «Сибур», энергетического холдинга Pesco, системного интегратора IBS и др.

За 2022 г. выручка «Нота-РТК» составила 98,5 млн руб., прибыль от продаж – 7,76 млн руб., чистая прибыль – 3,9 млн руб. В компании работает 21 человек. У «Нота-Медиа» выручка в 2022 г. составила 143,6 млн руб., чистая прибыль – 4,1 млн руб.