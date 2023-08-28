Разделы

Телеком
|

Aurus представила релиз новой версии системы записи звонков PhoneUP с поддержкой всех IP-ATC

Aurus, российский вендор, специализирующийся на разработке программного обеспечения для контакт-центров и корпоративной связи, объявила о выпуске усовершенствованной и адаптированной к требованиям рынка версии своего флагманского продукта – PhoneUP.

PhoneUP 5.0 — это запись звонков любых IP-АТС, установка на Linux, включая редакции, одобренные для использования в РФ, и поддержка географически распределенных сетей связи на десятки тысяч абонентов.

Подробная информация о новых функциях PhoneUP: новая платформа – продукт разворачивается на Linux, и в том числе протестирован на Astra Linux и «Альт»; новая версия не привязана к вендору телефонии и может записывать разговоры любой IP-АТС, протестирована интеграция с ведущими отечественными и зарубежными платформами; встроенные средства отказоустойчивости; новая гибкая система разграничения доступа с возможность создавать любые роли; безопасный веб-интерфейс для поиска и проигрывание разговоров; встроенный плеер, поддерживающий разговоры с несколькими сегментами; новый механизм жизненного цикла для оптимизации использования дисковых массивов.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Кроме того, в ближайшем обновлении появятся опциональные модули для контроля качества в контакт-центре: запись экранов с анализом использования приложений, модуль оценки диалогов с клиентами, подсистема речевой аналитики.

Полнофункциональная демоверсия решения на 2 месяца для тестирования в собственной инфраструктуре доступна абсолютно для всех клиентов компании. Без скрытых условий и ограничений по количеству пользователей. Технические инженеры компании помогут с установкой и настройкой ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры выступило за упрощение доступа операторов к мостам и канализации

«Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Россиян заставят повторно заплатить за уже купленный мобильный интернет. У властей появились вопросы к операторам

«Мегафон» продал свой офис за 4,2 миллиарда

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще