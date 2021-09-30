«Яндекс» создал «убийцу» TikTok

В приложении «Яндекса» появилась функция записи коротких вертикальных видео и быстрой выгрузки их в «Дзен». Сервис конкурирует с TikTok, весь объем контента которого состоит именно из коротких видео.

Короткие видео в «Яндексе»

Интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о появлении в своем фирменном мобильном приложении функции записи и редактирования коротких видеороликов. Нововведение доступно всем пользователям приложения «Яндекс» под iOS и Android. Для съемки используется камера устройства – основная или фронтальная. Видеоблогерами потенциально могут стать 20 млн человек, составляющие суточную аудиторию «Дзена».

Утилита «Яндекса» для смартфонов и планшетов позволяет выгружать свои ролики на «Яндекс.дзен». Это дает возможность любому человеку переквалифицироваться в блогера. Длина каждого ролика, рассказали CNews в «Яндексе», не превышает 60 секунд. «В перспективе будем экспериментировать с длиной», – заявили CNews представители компании.

На вопрос CNews, почему функция записи и редактирования роликов для «Дзена» появилось в утилите «Яндекс», представители интернет-гиганта ответили: «В приложении “Яндекс” много аудитории неблогеров, которые теперь могут в два клика попробовать снимать и редактировать короткие видео». Они добавили, что в приложении «Яндекс.дзен» такой редактор тоже есть.

Блогеров в России станет больше

Таким образом, «Дзен» постепенно превращается в отечественный аналог TikTok – китайской социальной сети целиком и полностью состоящей из коротких видеороликов. Для упрощения процедуры выгрузки видео зарегистрировать канал в «Дзене» можно из прямо приложения «Яндекс». На вопрос CNews о планах компании по запуску отдельного сервиса коротких роликов, не связанного с «Дзеном», представители компании сообщили, что таких планов пока нет.

Нововведение стало очередным шагом на пути этой трансформации. К примеру, в августе 2021 г. в «Дзене» заработала бесконечная лента коротких вертикальных роликов, загруженных блогерами. В планы разработчиков на ближайшее будущее входит добавление в «Дзен» возможности просмотра всех популярных роликов блогера в его профиле и функции делиться понравившимися видео с друзьями.

Что умеет видеоредактор

Встроенный в приложение «Яндекс» видеоредактор пригодится для оперативного наложения на видеоряд различных визуальных эффектов базового уровня. Также в ролик можно добавлять переходы на веб-страницы, текст или стикеры.

Работа со стикерами и текстом в новом редакторе

Разработчики реализовали возможность добавления пресетов, но она пока есть в версии приложения под iOS. В версии ПО для Android, как сообщили CNews в «Яндексе», эта опция появится в ближайшие несколько недель.

Редактор также позволяет вырезать из видеоряда ненужные кадры и поворачивать изображение. Помимо этого, можно создавать один ролик путем объединения в нем нескольких других.

Пользователям доступен широкий выбор фильтров

Выгрузка получившегося видеоматериала на канал в «Дзене» не является обязательной. Ролик можно просто сохранить в памяти устройства для дальнейшей его обработки в профессиональном редакторе. Также этот способ подойдет для загрузки видео в другой сервис.

Помимо перечисленного, в редакторе есть и библиотека музыки. Пользователи могут интегрировать в свои ролики нужные им треки. Разработчики обещают регулярно пополнять библиотеку новыми композициями.

Первые успехи

«Дзен» продвигает формат коротких вертикальных видеороликов с начала лета 2021 г. Спустя четыре месяца этот сервис достиг определенных результатов, например, суммарное время просмотра таких видео превысило отметку в 35 млн минут в день. Суммарное количество просмотров на сервисе ежедневно увеличивается более чем на 100 млн.

Покадровое редактирование ролика

В TikTok и YouTube, у которого тоже есть сервис коротких видео Shorts, у блогеров есть возможность монетизации своих роликов. В «Дзен» это тоже предусмотрено: в августе сервис выделил 50 млн руб. на первый этап программы поддержки создателей коротких видео. По данным платформы, участники данной программы заработали в сумме около 21 млн руб. По итогам сентября суммарный заработок креаторов составит в пределах 15 млн руб.

Конкурент от экс-главы Роскомнадзора

Импортозамещение в среде сервисов коротких видеороликов в России идет полным ходом. В этом направлении работает не только «Яндекс», но и холдинг «Газпром медиа», с весны 2020 г. возглавляемый бывшим руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым.

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Впервые о планах холдинга запустить в России отечественный вариант TikTok стало известно в конце декабря 2020 г. Как сообщал CNews, для этого «Газпром-медиа» купил у компании ООО «Ямолодец» российское приложение «Я молодец» для загрузки вертикальных видео, нацеленный на молодую аудиторию.

С тех пор об этом приложении ничего не было слышно. Оно с самого начала не пользовалось популярностью, но на момент сделки все же присутствовало в магазинах App Store и Google Play.

В конце сентября 2021 г. «Газпром-медиа» создал платформу Yappy для коротких вертикальных видео, полноценный аналог TikTok. Проект находится на стадии закрытого тестирования, а доступ к нему широких масс пользователей будет открыт ближе к концу 2021 г. К тому моменту приложение «Я молодец» уже пропало из магазинов, но нет достоверной информации о том, связано ли оно каким-нибудь образом с Yappy.

Комментируя запуск Yappy, экс-глава Роскомнадзора заявил, что запуск платформы вертикальных видео «является стратегическим шагом для “Газпром-медиа” в реализации цифровой стратегии развития бизнеса».