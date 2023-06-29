«Мегафон» улучшил покрытие на Павловском водохранилище

Быстрый интернет от оператора стал доступен еще большему числу любителей пляжного отдыха и рыбалки. В первую очередь новые скорости загрузки оценят гости популярных баз отдыха, расположенных севернее поселка Павловка Нуримановского района.

Окруженное хвойными лесами Павловское водохранилище — популярное направление и у самих башкортостанцев, и у туристов. Как показывают замеры инженеров «Мегафона», после проведенных работ средняя скорость передачи данных здесь составляет 13,5 Мбит/с, а пиковая — достигает 85 Мбит/с. Отдыхающие в любое время могут созвониться с близкими по видеосвязи, посмотреть онлайн серию любимого сериала и загрузить reels в высоком разрешении в соцсети. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Так как на берегу водоема расположены гостевые дома и здания туристических баз, специалисты оператора применили на новом телеком-оборудовании технологию LTE-1800 МГц. Сигнал в этом диапазоне имеет широкую зону покрытия и более устойчив при звонках и использовании интернета в помещении.

«4G от «Мегафона» доступно жителям и гостям республики во всех ключевых туристических локациях. Среди них — известные по всей стране санатории и горнолыжные курорты. Также выделю озера Аслыкуль, Кандрыкуль, Нугуш, Банное и Павловское водохранилище, где можно в полной мере насладиться природным отдыхом и при этом оставаться на связи», — сказал директор «Мегафона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

По данным министерства предпринимательства и туризма республики, по объему турпотока регион занимает третье место в Поволжье и 12-е в России. Big data «Мегафона» показывает, что только за июнь 2023 г. Башкирию посетили гости из 80 регионов страны. Наиболее охотно сюда выбираются москвичи, челябинцы и татарстанцы, а также жители ХМАО и ЯНАО.

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«Мегафон» — объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четыре тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.