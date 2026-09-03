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Первая мебельная фабрика Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити Шанс Арена
«Первая мебельная фабрика» — предприятие мебельной отрасли России, работающее с 1945 года. Компания первой из мебельных предприятий Санкт-Петербурга стандартизирована по системе ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). «Первая мебельная фабрика» является основой холдинга, включающего в себя мебельные центры Санкт-Петербурга и Москвы: «Мебель-Сити», «Мебель-Сити-2», «Мебель-Сити Москва», торговый комплекс «Гарден-Сити», спортивную ледовую арену «Шанс Арена».
СОБЫТИЯ
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|03.09.2026
|«Гарден Сити» перевела управление проектами в Directum Projects 3
|16.01.2018
|LWCOM модернизировал ИТ-инфраструктуру Первой мебельной фабрики 1
|18.08.2017
|LWCOM внедрила виртуализацию серверной инфраструктуры для «Мебель-Сити» 1
|28.09.2006
|Детекторы лжи зачищают персонал 1
|29.12.2005
|"ЭпикРус" не держит зла на Epicor 1
|23.12.2004
|Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн. 2
Первая мебельная фабрика и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
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