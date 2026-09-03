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Первая мебельная фабрика Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити Шанс Арена

Первая мебельная фабрика - Мебель-Сити, Мебель-Сити-2, Мебель-Сити Москва, Гарден-Сити - Шанс Арена

«Первая мебельная фабрика» — предприятие мебельной отрасли России, работающее с 1945 года. Компания первой из мебельных предприятий Санкт-Петербурга стандартизирована по системе ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000). «Первая мебельная фабрика» является основой холдинга, включающего в себя мебельные центры Санкт-Петербурга и Москвы: «Мебель-Сити», «Мебель-Сити-2», «Мебель-Сити Москва», торговый комплекс «Гарден-Сити», спортивную ледовую арену «Шанс Арена».

СОБЫТИЯ

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03.09.2026 «Гарден Сити» перевела управление проектами в Directum Projects 3
16.01.2018 LWCOM модернизировал ИТ-инфраструктуру Первой мебельной фабрики 1
18.08.2017 LWCOM внедрила виртуализацию серверной инфраструктуры для «Мебель-Сити» 1
28.09.2006 Детекторы лжи зачищают персонал 1
29.12.2005 "ЭпикРус" не держит зла на Epicor 1
23.12.2004 Оборот Infor Global Solutions составил $500 млн. 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Первая мебельная фабрика и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 2
LWCOM - ЛВКОМ Проект 34 2
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 2
Ультра стар 15 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Quest Software 44 1
Epicor Software Corporation 166 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 575 1
Евросеть 1421 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Электрогорскмебель 2 1
Emfa Фабрика - ЭМФА - Энгельсская мебельная фабрика 1 1
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 1
Бурятзолото 12 1
Катюша МК - Катюша Мебельный комбинат - Катюша Кухни 2 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5987 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7865 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 2
Полиграф - Детектор лжи 26 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10743 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1629 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17045 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7265 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3439 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8322 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4426 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3246 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4352 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8706 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 926 1
Аксессуары 4309 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1275 1
Трансфер технологий 162 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2949 1
Diebold Nixdorf - Agilis 13 1
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
Broadcom - Brocade Fabric Vision 21 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Epicor for Service Enterprises - ERP для сервиса 6 1
Epicor ERA 1 1
Безобразова Татьяна 1 1
Петров Александр 26 1
Труханов Алексей 2 1
Никоноров Григорий 1 1
Степанов Андрей 38 1
Колесников Владимир 9 1
Варламов Валерий 2 1
Коровин Валерий 1 1
Яковлева Наталья 5 1
Скворцова Анна 2 1
Горшкова Ольга 3 1
Сатолкина Евгения 1 1
Бычков Эдуард 1 1
Цыганков Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54893 3
Европа 24999 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 3
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РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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