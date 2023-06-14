В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования

14 июня 2023 г. в Санкт-Петербурге состоялся запуск производственной линии по выпуску телеком-оборудования компанией НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО «Кьютек»). Новый промышленный кластер создан на мощностях предприятия «Авангард» в рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи России. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Предприятие разместилось на площади почти 2000 кв. м. Основное технологическое оборудование для производственной линии изготовили ведущие поставщики отрасли. Созданная техническая база позволяет выпускать более миллиона единиц телекоммуникационного оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и другое оборудование для оказания телеком-сервисов.

В открытии производства приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководство «Ростелекома» и «Авангарда». В присутствии гостей были запущены линии по изготовлению печатных плат и сборке оборудования.

«Открытие новой производственной линии еще раз подчеркивает высокий уровень развития телеком-индустрии в нашей стране и курс на импортозамещение. Спрос на изделия отечественного производства в текущих условиях санкционного давления велик, как никогда. И главная задача для всех нас — обеспечить высокое качество продукции и предоставляемых услуг при сохранении доступных цен для потребителей. Это важно сейчас, когда западные компании официально ушли с российского рынка и перестали оказывать техническую поддержку по телеком-оборудованию и ПО. Благодаря появлению таких предприятий нам удастся занять освободившиеся ниши, а уровень импортозамещения в отрасли будет неизменно повышаться, что соответствует целям стратегии развития связи в России», — отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования

Производство позволит «Ростелекому» удовлетворить собственные потребности по обеспечению устойчивой работы цифровой инфраструктуры. В перспективе компания намерена масштабировать мощности и увеличить объем выпускаемого оборудования, предоставляя рынку конкурентные решения.

«Собственная линия производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования — важный этап развития нашей компании, к которому мы начали готовиться задолго до ограничения доступа к западным технологиям. Для этого нам пришлось решить множество сложнейших задач с тем, чтобы обеспечить выпуск российской продукции нужного качества и в достаточном объеме. Сегодня производственная линия официально запущена и приступает к выпуску так нужного нам оборудования. Уверен, что продукция, созданная здесь, будет востребована не только “Ростелекомом”, но и другими операторами», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение ПАО «Ростелеком», действующее на территории Северо-Западного Федерального округа. На Северо-Западе компания обслуживает более 1,7 млн абонентов ШПД (из них около 660 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), более 650 тыс. абонентов IPTV (из них свыше 280 тыс. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области).

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.