Axoft делает ставку на российское «железо»: контракт с «Полигоном»

Axoft подписал контракт c производителем радиоэлектронного и телекоммуникационного оборудования – научно-производственным предприятием «Полигон». Стороны сосредоточатся на наращивании технической экспертизы, помогут партнерам и их заказчикам с подбором оборудования, реализацией пилотов и внедрений. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Специализация «Полигона» – разработка и производство активного сетевого и телекоммуникационного оборудования для промышленных предприятий, операторов связи, ведомственных и силовых структур, органов государственной власти. Заказчикам предлагаются как отдельные устройства для сетей передачи данных, так и законченные инфраструктурные решения с учётом их пожеланий и современных тенденций развития отрасли. Оборудование обладает статусом «Телекоммуникационного оборудования российского происхождения» (ТОРП).

Продукция компании используется в российских сетях связи – это управляемые и стекируемые коммутаторы, промышленные коммутаторы, специальные коммутаторы ответственного применения, оптические мультиплексоры, оборудование FTTx, устройства доступа к E1, конвертеры RS-232/RS-485 – Ethernet, устройства резервирования каналов связи, оборудование псевдопроводного доступа (TDM over Packet), программное обеспечение управления сетевыми устройствами.

«С подписанием договора наши партнеры получили возможность выбора среди нескольких вендоров, входящих в реестр ТОРП, с широкой линейкой телекоммуникационного оборудования. “Полигон” отличается высокой клиентоориентированностью – партнеры и их заказчики смогут посетить завод и познакомиться с производством, протестировать оборудование. Axoft сконцентрируется на наращивании технической экспертизы, обучении инженеров, окажет помощь в подборе оборудования, организации пилотных проектов и внедрений, предоставит финансовое плечо», – отметил Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

Axoft сосредоточится на повышении узнаваемости бренда «Полигон» среди своих партнеров, генерации новых проектов. В ближайших планах – проведение совместных маркетинговых активностей для партнеров и заказчиков в Москве и регионах России, продвижение решений в партнерской сети Axoft, организация вводных вебинаров для партнеров.

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«Сегодня в разработке у “Полигона” – ряд современных устройств и решений, которые позволят заменить основные, наиболее массовые, элементы телекоммуникационных сетей России, ранее поставлявшиеся из-за рубежа. Именно это делает девиз нашего производства особенно актуальным сейчас: «Российское сетевое оборудование – в каждую компанию», – сказала Гелиана Рыдзелева, коммерческий директор ООО ТВК «Инзер» (входит в ГК НПП «Полигон»).

Преимущества сотрудничества с АО НПП «Полигон»: полный цикл разработки, производства и внедрения телекоммуникационного оборудования; создание специального программного обеспечения; сервисное обслуживание и техническая поддержка; выполнение специальных заказов на разработку телекоммуникационного оборудования; подготовка кадров и повышение квалификации в областях электроники и схемотехники.