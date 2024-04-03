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В Челябинской области установили новое телеком-оборудование

Инженеры «МегаФона» обеспечили стабильный сигнал сети для мобильного интернета и голосовой связи на железнодорожной станции Хребет в Челябинской области. Теперь жители близлежащих посёлков и пассажиры проходящих поездов смогут передавать данные на средней скорости около 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным инфраструктурным работам стабильный сигнал связи появился не только на самой железнодорожной станции, но и в прилегающих посёлках Хребет и Новый Хребет, где в общей сложности проживает около 1000 человек. Установленное телеком-оборудование функционирует сразу в нескольких частотных диапазонах и гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

Ежедневно через станцию Хребет в Миасском городском округе проходят пригородные поезда, следующие из Златоуста в Челябинск и обратно.

Согласно анализу обезличенных данных пользовательских обращений, в среднем за сутки жители прилегающих населённых пунктов и находящиеся на железнодорожной станции пассажиры расходуют трафик, сопоставимый более чем с 450 минутами видеоразговора в мессенджере. Наибольшая активность приходится на выходные и праздничные дни, когда большая часть южноуральцев уезжает за город.

«Абонентам, переезжающим из одного города в другой, важно оставаться на связи и быстро передавать данные по сети на протяжении всей поездки. Для обеспечения комфортной скорости интернета мы постоянно модернизируем и запускаем новое телеком-оборудование. После проведенных работ в районе железнодорожной станции Хребет средняя скорость передачи данных здесь составила 40 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Сергей Денисов.

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В общей сложности с начала 2024 г специалисты оператора модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населённых пунктах Южного Урала.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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