Новые телеком-объекты заработали в аэропорту и четырех районах Ижевска

«МегаФон» построил базовые станции в Индустриальном, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ижевска. Для жителей городских кварталов прием мобильного сигнала стал устойчивее, а мобильный интернет – быстрее на 15-20%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск нового телеком-оборудования поможет равномерно распределить нагрузку на сеть в этих локациях. За счет того, что базовые станции оператора работают в нескольких частотных диапазонах, увеличится дальность проникновения сигнала и одновременно с этим – скорость передачи данных. Жители столицы республики смогут загружать видео или вести онлайн-трансляции в любое время, в том числе и в вечерние часы, когда интернет наиболее востребован. Скорость до 50 Мбит/с позволит смотреть онлайн видеоконтент в комфортном режиме, общаться в популярных мессенджерах и соцсетях.

Новое качество мобильной связи в Ленинском районе почувствуют посетители ТРЦ «Матрица», владельцы частных домов в микрорайоне Малиновая гора, жители многоэтажек около улиц Баранова-Мужвайская. Базовые станции обеспечат мобильные услуги связи и для новоселов строящегося жилого комплекса «Времена года».

В Октябрьском районе новое телеком-оборудование установлено в городке Металлургов и микрорайоне Новый Игерман. В Индустриальном районе улучшения заметят жители Буммаша, а в Первомайском – в районе улиц Ленина-Коммунаров.

«В Удмуртии растет интерес к “тяжелому” контенту. За первую декаду марта трафик, приходящийся на видеоплатформы, онлайн-кинотеатры и видеозвонки, увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отвечая на потребности жителей и используя собственные аналитические инструменты big data, мы определили оптимальные локации для установки новых базовых станций в Ижевске. Кроме столицы республики телеком-оборудование запущено и на территории аэропорта – в преддверии увеличения туристического потока в предстоящий весенне-летний период», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.