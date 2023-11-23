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«Т1 интеграция» внедрит серверное и сетевое оборудование Qtech

Компания «Т1 интеграция», российский системный интегратор, заключила соглашение о сотрудничестве с отечественным разработчиком и производителем ИТ- и телекоммуникационного оборудования Qtech.

Партнерство позволит расширить портфель решений «Т1 интеграция» и откроет возможности для внедрения серверного и сетевого оборудования Qtech в инфраструктуру заказчиков «Т1 интеграция», в частности крупных компаний из финансовой, промышленной и нефтегазовой отраслей. Обучение и сертификация соответствующих специалистов начались уже в 2023 г. и будет продолжена в 2024.

Оборудование Qtech входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения Министерства промышленности и торговли РФ. В общей сложности под брендом выпущено более 200 линеек. Компания также создает программное обеспечение, которое внесено в реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Qtech — яркий пример полностью отечественного вендора, продукты которого соответствуют актуальным запросам российских компаний. Мы рады расширить линейку «Т1 интеграция» и предложить нашим клиентам еще больше качественных решений, которые будут способствовать развитию их бизнеса. У нашего партнерства большие перспективы: оно поможет соответствовать растущим требованиям заказчиков и укрепить позиции наших компаний на рынке», — отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

«Отечественные аппаратные решения, не зависящие от зарубежных вендоров, — один из главных запросов со стороны рынка на данный момент. Сотрудничество с опытным и квалифицированным интегратором позволит оперативно предлагать компаниям гораздо больше таких актуальных решений. «Т1 интеграция» обладает обширной экспертизой в области внедрения оборудования и пониманием текущих потребностей заказчиков и их ИТ-инфраструктуры. Мы определенно видим огромный потенциал в нашем технологичном партнерстве и уверены, что оно принесет пользу нашим компаниям и рынку в целом», — отметил Алексей Костарев, коммерческий директор Qtech.

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