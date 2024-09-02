«Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования

«Информтехника», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, анонсирует расширение линейки отечественных решений для обеспечения технологической независимости и модернизации систем связи российских предприятий. Новое оборудование разработано в ответ на актуальные потребности рынка и вызовы, с которыми сталкиваются отечественные компании сегодня. Об этом CNews сообщили представители «Информтехники».

Артем Чепрак, генеральный директор АО «Информтехника и Связь»: «Обновление модельного ряда – это комплексный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются российские предприятия в актуальных условиях. Мы предлагаем экосистему решений, способную заменить оборудование ушедших с рынка производителей и обеспечить плавный переход к современным технологиям связи».

Решения для модернизации телефонных систем. Новая линейка абонентских шлюзов и модулей серии «МиниКом» MX-1000 позволяет интегрировать аналоговые и цифровые телефоны в современные IP-сети. Эти устройства обеспечивают совместимость с оконечными устройствами Avaya, Cisco и Unify, которые больше не поддерживаются в России. Это решение имеет особое значение для промышленных предприятий, энергетических компаний и госструктур, позволяя им поэтапно модернизировать сети связи без необходимости единовременной полной замены оборудования. При этом выпущенные продукты универсальны и могут без ограничений применяться в современных телекоммуникационных системах различных отраслей.

Прорывом в области цифровой телефонии является выпуск цифрового телефонного аппарата «МиниКом» ЦТА-2, первого отечественного аналога зарубежных ISDN-телефонов. Это решение критически важно для отраслей, где еще сохраняется потребность в таком оборудовании, но зарубежные модели больше недоступны.

РОСЧАТ, комплексная UC-платформа. Расширены возможности корпоративного мессенджера, который теперь представляет собой полноценную UC-платформу. РОСЧАТ не только обеспечивает обмен сообщениями и звонками, но и интегрируется с корпоративными системами от Active Directory до ERP. Это позволяет оптимизировать бизнес-процессы от онбординга новых сотрудников до проведения корпоративных опросов и голосований. Особое внимание уделено безопасности: РОСЧАТ устанавливается на серверах предприятия, обеспечивает шифрование данных и поддерживает работу на доверенных российских ОС. Платформа интегрируется с системами безопасности DLP, SIEM, SBC и NTA, что дает возможность создать защищенную среду для корпоративных коммуникаций.

Обновленное оборудование для сетей профессиональной мобильной радиосвязи TETRA. Подвесная базовая станция «МиниКом-БСР-П» и носимые абонентские радиостанции «МиниКом-АНР-2/3» обеспечивают радиосвязь для критически важных инфраструктурных объектов.

«Наши решения позволяют не только заменить иностранное оборудование, но и совершить качественный скачок в развитии телекоммуникационных систем, – отметил Артем Чепрак. – Мы предлагаем не просто продукты, а комплексный подход к цифровой трансформации, учитывающий как текущие потребности, так и перспективы развития».

Представленные решения разработаны в рамках программы импортозамещения и включены в реестр отечественного программного обеспечения (ТОРП). Они образуют единую экосистему, позволяющую предприятиям не только заменить санкционное оборудование, но и выйти на новый уровень цифровизации корпоративных коммуникаций.