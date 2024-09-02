Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования

«Информтехника», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, анонсирует расширение линейки отечественных решений для обеспечения технологической независимости и модернизации систем связи российских предприятий. Новое оборудование разработано в ответ на актуальные потребности рынка и вызовы, с которыми сталкиваются отечественные компании сегодня. Об этом CNews сообщили представители «Информтехники».

Артем Чепрак, генеральный директор АО «Информтехника и Связь»: «Обновление модельного ряда – это комплексный ответ на вызовы, с которыми сталкиваются российские предприятия в актуальных условиях. Мы предлагаем экосистему решений, способную заменить оборудование ушедших с рынка производителей и обеспечить плавный переход к современным технологиям связи».

Решения для модернизации телефонных систем. Новая линейка абонентских шлюзов и модулей серии «МиниКом» MX-1000 позволяет интегрировать аналоговые и цифровые телефоны в современные IP-сети. Эти устройства обеспечивают совместимость с оконечными устройствами Avaya, Cisco и Unify, которые больше не поддерживаются в России. Это решение имеет особое значение для промышленных предприятий, энергетических компаний и госструктур, позволяя им поэтапно модернизировать сети связи без необходимости единовременной полной замены оборудования. При этом выпущенные продукты универсальны и могут без ограничений применяться в современных телекоммуникационных системах различных отраслей.

Прорывом в области цифровой телефонии является выпуск цифрового телефонного аппарата «МиниКом» ЦТА-2, первого отечественного аналога зарубежных ISDN-телефонов. Это решение критически важно для отраслей, где еще сохраняется потребность в таком оборудовании, но зарубежные модели больше недоступны.

РОСЧАТ, комплексная UC-платформа. Расширены возможности корпоративного мессенджера, который теперь представляет собой полноценную UC-платформу. РОСЧАТ не только обеспечивает обмен сообщениями и звонками, но и интегрируется с корпоративными системами от Active Directory до ERP. Это позволяет оптимизировать бизнес-процессы от онбординга новых сотрудников до проведения корпоративных опросов и голосований. Особое внимание уделено безопасности: РОСЧАТ устанавливается на серверах предприятия, обеспечивает шифрование данных и поддерживает работу на доверенных российских ОС. Платформа интегрируется с системами безопасности DLP, SIEM, SBC и NTA, что дает возможность создать защищенную среду для корпоративных коммуникаций.

Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка
Импортонезависимость

Обновленное оборудование для сетей профессиональной мобильной радиосвязи TETRA. Подвесная базовая станция «МиниКом-БСР-П» и носимые абонентские радиостанции «МиниКом-АНР-2/3» обеспечивают радиосвязь для критически важных инфраструктурных объектов.

«Наши решения позволяют не только заменить иностранное оборудование, но и совершить качественный скачок в развитии телекоммуникационных систем, – отметил Артем Чепрак. – Мы предлагаем не просто продукты, а комплексный подход к цифровой трансформации, учитывающий как текущие потребности, так и перспективы развития».

Представленные решения разработаны в рамках программы импортозамещения и включены в реестр отечественного программного обеспечения (ТОРП). Они образуют единую экосистему, позволяющую предприятиям не только заменить санкционное оборудование, но и выйти на новый уровень цифровизации корпоративных коммуникаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Громкий проект «отца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

США крупно просчитались. У Huawei гигантская чистая прибыль - шесть лет санкций прошли впустую

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS