«Аквариус» вложит 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования

«Аквариус» намерен начать собственную разработку и производство оборудования, параллельный импорт которого подорожал относительно 2021 г. на 50–70%.



Импортозамещение

«Аквариус», российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений вложит 3 млрд руб. в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования.

Компания собирается нанять порядка 100 новых сотрудников под планы разработки аппаратного и программного обеспечения, самостоятельного развития модельного ряда в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Об этом ее представители рассказали «Коммерсанту».

Намерение расширить бизнес в компании объяснили тем, что видят спрос в сегменте. Руководитель отечественный производитель оборудования Zelax Сергей Сухман объясняет рост спроса на разработанную и произведенную в России технику предстоящим ужесточением требований регулирования, которое определяет статус отечественности. Сухман сообщил, что на рынке «обсуждаются идеи» ограничить параллельный импорт в Россию телеком-оборудования, аналоги которого собираются в стране: «Пока дальше разговоров эти планы не продвинулись, но могут появиться в официальном поле уже к концу года».

Фото: aq.ru Производитель электроники « Аквариус » планирует создать новое подразделение для производства телекоммуникационного оборудования

Ситуация на рынке

По итогам 2022 г. российский рынок телекоммуникационного оборудования увеличился на 1,7% по отношению к аналогичному показателю 2021 г. и приблизился к 2 трлн руб. Об этом писал CNews. Показатель 2022 г. достиг максимума в ретроспективе последних 10 лет, но динамика прироста замедлилась. Всплеск продаж пришелся на 2018 и 2021 гг., а в 2022 г., если смотреть в разрезе основных сегментов, наблюдалось в основном либо замедление прироста, либо отрицательная динамика.

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На сегодняшний день российский рынок телекоммуникационного оборудования все еще остается импортозависимым. Российские производители в основном ориентированы на «регулируемый рынок». «Такое оборудование в небольшом объеме мог закупать госсектор, госкорпорации для своих закрытых сетей. Коммерческие крупные операторы связи приобретали в основном оборудование зарубежных Cisco, Huawei, Juniper, которое ввозится по параллельному импорту. Но цены выросли в среднем на 50–70% к 2021 году, а логистика поставок все сложнее», уточнил «Коммерсанту» заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Российские производители «Элтекс», «Булат», Qtech и другие, по мнению неназванного собеседника газеты, также будут усиливать присутствие в корпоративном секторе, но «Аквариус» может поставлять «более полный стэк оборудования, включая серверы и СХД».

Совместное предприятие «Ростелекома», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек» - НПО "Российские телекоммуникационные технологии" - в 2023 г. уже запустило производственную линию телекоммуникационного оборудования, включая Wi-Fi-роутеры, устройства для видеонаблюдения, IP-домофоны, как сообщало агентство ТАСС. Доля 51% в совместном предприятии принадлежит «Ростелекому», 24,5% - «Авангарду», 24,5% - «Кьютеку».