Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169796
ИКТ 13226
Организации 10372
Ведомства 1448
Ассоциации 974
Технологии 3394
Системы 25170
Персоны 72679
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Ростелеком РТТ НПО Российские телекоммуникационные технологии НПО



27.02.2025 Валерий Ермаков -

Валерий Ермаков, «Ростелеком»: Доля российских продуктов в видеоаналитике сегодня может достигать 80%

 1
21.05.2024 «Ростелеком» представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE 2
17.07.2023 «Аквариус» вложит 3 млрд руб. в производство телекоммуникационного оборудования 1
14.06.2023 «Ростелеком» начал производство аналогов телеком-оборудования Cisco, Huawei, Nokia 1
14.06.2023 В Санкт-Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9766 5
Qtech - Кьютэк 173 2
Huawei 3958 2
Cisco Systems 5125 2
Ростелеком - Булат НИЦ 28 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 1
Zelax - Зелакс 90 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
МегаФон 8965 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
Eltex - Предприятие Элтекс 156 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 5
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2742 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 331 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 115 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 1
Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G 33 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 532 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27974 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 720 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10821 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10175 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 1
IEEE PLC - Power Line Communication - HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Технология передачи данных по цепям питания 24 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1268 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1113 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5810 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12253 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2130 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4065 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9397 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2116 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1605 3
Microsoft Windows 2000 8661 1
НТР - Новые телеком-решения 26 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 391 1
Осеевский Михаил 316 3
Спицина Ирина 1 1
Комаров Александр 22 1
Ермаков Валерий 128 1
Сухман Сергей 13 1
Сиволобов Александр 18 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Германия - Федеративная Республика 12711 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Азия - Азиатский регион 5559 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3108 1
Украина 7635 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 2
Цифровой регион - Федеральный проект 100 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 356 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 677 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
Ведомости 1028 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1899 1
Juniper Research 527 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 338 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще