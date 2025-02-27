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Ростелеком РТТ НПО Российские телекоммуникационные технологии НПО
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
|Осеевский Михаил 316 3
|Спицина Ирина 1 1
|Комаров Александр 22 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Сухман Сергей 13 1
|Сиволобов Александр 18 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Juniper Research 527 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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