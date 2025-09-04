Разделы

Минпромторг подтвердил российское происхождение коммутаторов «Ростелекома»

Дочерняя компания «Ростелекома» — «НПО РТТ» — получила статус российского происхождения для двух линеек собственных Ethernet-коммутаторов: агрегации RTSW-7000 и доступа RTSW-2330. Соответствующий приказ подписан Министерством промышленности и торговли РФ.

Коммутаторы — это ключевые устройства для построения телекоммуникационных сетей. Они отвечают за соединение абонентов и передачу данных. Модели RTSW-7000 и RTSW-2330 представляют собой современное и надежное решение для операторов связи. Они обеспечивают высокоскоростную передачу данных и повышенный уровень безопасности.

Ethernet-коммутаторы обладают продвинутыми функциями для приоритизации трафика, распределения нагрузки и интеллектуальной защиты от сетевых угроз, что гарантирует стабильность работы интернета для конечных пользователей.

Оборудование уже применяется «Ростелекомом» в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), помогая обеспечивать высокоскоростным интернетом жителей удаленных населенных пунктов. Коммутаторы являются типовыми сетевыми устройствами и могут использоваться повсеместно для подключения бизнес-клиентов и расширения сетей, полностью заменяя аналоги иностранного производства.

Сергей Онянов, заместитель президента, председателя правления, сказал: «Получение статуса ТОРП для нашего оборудования — это не разовое событие, а закономерный результат многолетней планомерной работы всей команды “Ростелекома” по созданию устойчивой отечественной экосистемы телекоммуникаций. Мы давно и целенаправленно инвестировали в поддержку российских разработчиков, в развитие собственных компетенций и создание полного цикла производства — от проектирования до серийного выпуска. Это наша последовательная стратегия, основанная на принципах технологического суверенитета. Конечно, нам еще многое предстоит сделать, и мы только в начале этого большого пути. Однако уже сегодня можно с уверенностью говорить о первых качественных результатах».

Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запада» «Ростелекома», сказал: «Петербург уверенно укрепляет свой статус не только культурной, но и технологической столицы России. Наше производство на предприятии “НПО РТТ”, запущенное здесь два года назад, — яркое тому подтверждение. За это время мы достигли серьезных результатов: наладили выпуск базовых станций нашей дочерней компании “Булат”, производим камеры видеонаблюдения, которые, в том числе, обеспечивали прозрачность выборов президента, ТВ-приставки и многое другое. Разработка и производство собственных решений — это основа нашей стратегии. Использование отечественного оборудования позволяет нам не только замещать импорт, но и вносить реальный вклад в укрепление технологического суверенитета страны, создавая надежные и современные телекоммуникационные решения для всей России».

«Для нашей команды получение статуса ТОРП — предмет особой гордости. Мы видим в этом результат кропотливого труда всех сотрудников предприятия, которые ежедневно работают над тем, чтобы российская телеком-инфраструктура становилась современной, безопасной и независимой. То, что мы производим на нашем предприятии, — это не просто “железо”, это реальные продукты высоких технологий, знак “сделано в России”, в который мы вложили свои знания и опыт», — отметила генеральный директор компании «НПО РТТ» Ирина Спицына.

Статус ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения) важен для импортозамещения и выполнения задач постановления Правительства РФ. Приказ Минпромторга подтверждает тот факт, что разработка и производство Ethernet-коммутаторов, включая использование российских электронных компонентов, полностью локализованы.

