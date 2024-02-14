«Ростелеком» испытал российские базовые станции 4G. Серийное производство начнется до конца года

«Дочка» «Ростелекома» «Булат» завершила испытания отечественной базовой станции GSM/LTE. Форвардные контракты на их поставку заключены с Tele2 и «Мегафоном».

«Булат» завершил тестирование отечественной базовой станции сотовой связи

Разработчик телекоммуникационного оборудования «Булат» завершил начальный этап полевых испытаний опытного образца первой отечественной базовой станции (БС) сотовой связи стандартов GSM и LTE (относится к четвертому поколению сотовой связи, 4G). Об этом CNews сообщил оператор «Ростелеком», основной владелец «Булат».

20 базовых станций были установлены на тестовом сегменте сети коммерческого оператора связи. Гендиректор «Булата» Александр Комаров уточнил агентству «Интерфакс», что речь идет о «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому»). Практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и ПО будут использованы в дальнейшей разработке и оптимизации программно-аппаратного комплекса.

Разработчиком программного обеспечения для БС выступило ООО «Новые телеком решения» НТР, ранее была «дочкой» «Ай-Теко»). По словам Комарова, целевое решение БС GSM/LTE-1800 будет готова в первой половине 2024 г., в этом же году начнется серийное производство.

Кем создавался «Булат»

В 2022 г. «Булат» заключил форвардный контракт с «Ростелекомом» на поставку 17 тыс. базовых станций. В 2023 г. «Булат» также заключил форвардный контракт с «Мегафоном» на поставку 5 тыс. базовых станций.

«Булат» был создан в 2016 г. как совместное предприятие «Ростелекома», госкорпорации «Ростех» (в лице входившей тогда в ее состав «Объединенной приборостроительной корпорации») и производителя телекоммуникационного оборудования Qtech.

В 2023 г. структуры «Ростеха» вышел из капитала «Булата». Контролирующим собственником «Булата» стал «Ростелеком». Также долю в компании получил разработчик микроэлектронного оборудования НПЦ «Элвис» (создатель процессоров «Скиф»).

Требования по переходу на отечественное телекоммуникационное оборудование

В 2021 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении LTE-лицензий четырех федеральных сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл». Одним из условий стал перевод с 2023 г. сотовых сетей на оборудование, включенное в Единый реестр российский радиоэлектронной продукции, и работающее под управлением ПО из Единого реестра российского программ для ЭВМ.

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, вопрос перехода на отечественное оборудование стал еще более актуальным. Мировые лидеры в области телекоммуникационного оборудования – шведский Ericsson и финская Nokia – объявили об уходе из России. Китайские Huawei и ZTE также ограничили свои поставки в Россию.

Но из-за неготовности отечественных производителей в 2022 г. ГКРЧ решила перенести срок перехода на российское оборудование на 1 января 2028 г. При этом с 2025 г. вступает в силу план-график по переходу на отечественное оборудование.

Кто еще в России хочет производить телекоммуникационное оборудование

В конце 2022 г. «Ростелеком» и «Мегафон» заключили форвардные контракты на поставку телекоммуникационного оборудования с «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в «ИКС Холдинг»).

МТС создала собственного производителя телекоммуникационного оборудования «Иртея», куда перешли разработчики из «Сколтеха». Инвестиции в проект составят 5,5 млрд руб.

«Дочка» «Ростеха» компания «Спектр» испытывает линейку базовых станций стандарта LTE. Тестирование происходит в Крыму на сети виртуального сотового оператора «ВТК-Мобайл» «принадлежит «Воентелекому»). Кроме того, разработкой телекоммуникационного оборудования занимается компания ЛИС («Лаборатория инфокомуникационных сетей»).