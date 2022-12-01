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Десять технологических стартапов стали победителями X конкурса инновационных проектов «Энергопрорыв-2022»

Конкурс, организаторами которого являются ПАО «Россети» и Фонд «Сколково», направлен на выявление и поддержку разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики.

В этом году на участие в конкурсе было подано 482 заявки от отечественных технологических компаний. В финал вышли 16 команд. Они совместно со специалистами компаний группы «Россети» разработали дорожные карты для внедрения пилотных проектов. Эксперты из ПАО «Россети», Фонда «Сколково» и компаний-производителей электротехнического оборудования выбрали 10 лидеров, четыре из которых участники проектов Сколтеха и «Сколково».

Победителями юбилейного конкурса предложены инновационные решения в области эксплуатации и мониторинга состояния оборудования, учета электроэнергии, программного обеспечения, риск-ориентированного подхода и др. Особый интерес экспертов вызвали возможности внедрения предложенных разработок на объектах электросетевого комплекса и их соответствие практике импортозамещения.

Список проектов-победителей конкурса:

1. ООО «ПиЭлСи Технолоджи» (Серийный отечественный коммутатор для цифровой подстанции).
2. ООО «Инжиниринговый Центр Элхром» (Диагностический контроль состояния бумажно-масляной изоляции силовых трансформаторов в эксплуатации).
3. ООО «Кир-СК» (Гидроизоляция нового поколения).
4. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) (Технология риск-ориентированного управления состоянием линейной изоляции).
5. ООО «НИП» (Оборудование прецизионной очистки энергетических масел).
6. ООО «Теквел Разработка» (Платформа для эксплуатации подстанции).
7. ООО «Прософт-Системы» (Адаптивная релейная защита распределительных сетей).
8. ООО «НПК Уралэнергоинжиниринг» (Разработка аппаратно-программного комплекса для оценки текущего состояния изоляционной системы маслонаполненного оборудования методом диэлектрической спектроскопии токов поляризации).
9. ООО «НТК Приборэнерго» (Программный комплекс определения места повреждения на ЛЭП 110 кВ и выше).
10. ООО НТЦ «Арго» (Сплит-электросчетчик с встроенным веб-интерфейсом и контролем температуры клемм).

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«Основная задача конкурса – поиск и поддержка отечественных инновационных технологий, направленных на развитие электросетевого комплекса страны. За 10 лет его проведения в электросетях введены в промышленную эксплуатацию или находятся на стадии внедрения около 50 разработок, предложенных финалистами. Это доказывает, что конкурс «Энергопрорыв» – действенный инструмент, который позволяет повысить эффективность работы сетевых компаний и решить задачи в области импортозамещения», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов.

«Успешно завершился очередной конкурс «Энергопрорыв». Думаю, что в новых экономических реалиях он приобрел еще большую значимость как эффективный инструмент поиска и внедрения российских технологий, решений не просто импортозамещающих, но часто даже превосходящих зарубежные аналоги. Целый ряд победителей конкурса предыдущих лет уже массово внедряется в различных ДЗО ПАО «Россети», поэтому хотя отбор и завершен, с этого момента для его победителей открываются отличные возможности в работе как с «Россетями», так и с другими сетевыми компаниями, наблюдающими за результатами конкурса, и в реализации эти возможностей Фонд «Сколково» будет их активно поддерживать», – подчеркнул директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский.

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Конкурс проводится при поддержке Инфраструктурного центра НТИ «Энерджинет», Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив», Правительства Москвы.

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