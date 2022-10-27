Еще четыре компании получат 623 млн руб. на «доращивание» бизнеса

На очередном заседании Грантового комитета, который возглавляет заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, поддержали новые четыре заявки от технологических компаний из Калужской, Тверской областей, Республик Башкортостан и Татарстан на общую сумму 623 млн руб. в рамках программы «доращивания». Ранее уже были рассмотрены и одобрены к финансированию две заявки от компаний из города Санкт-Петербург и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Минэкономразвития России.

Грантовая программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO». Куратором федерального проекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Гранты предоставляются на доработку и создание производства новой технологической продукции под конкретные задачи крупных российских корпораций. Обязательное условие получения гранта – это софинансирование со стороны предприятия в объеме не менее 100% суммы запрашиваемого гранта.

«Постоянное взаимодействие с оператором программы крупных российских корпораций подтверждает важность финансовой поддержки технологических компаний, предлагающих разработки в области импортозамещающей и инновационной продукции», - отметил Максим Колесников.

Компания из Тверской области, признанная победителем конкурсного отбора, разрабатывает системы обеспечения климата (СОК) на основе фреоновых спиральных компрессоров с производством локализованным на территории России. Данный технологический продукт предназначается для поддержания комфортных параметров воздушной среды в пассажирских салонах и кабине управления подвижного состава рельсового транспорта. Крупная компания-заказчик уже подтвердила потребность в создаваемом продукте в объеме 1,28 млрд руб. до 2025 г.

Другим победителем конкурсного отбора стала компания из республики Башкортостан. Она занимается разработкой комплекса, предназначенного для бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин путем создания отклоняющего усилия на долото в процессе вращения бурильной колонны. Потребность технологического продукта, состоящего из роторно-управляемой системы с высокоскоростным каналом связи и приборами каротажа, определена крупной российской корпорацией в объеме 25,85 млрд руб. до 2030 г.

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Еще одним из победителей конкурсного отбора стала технологическая компания Калужской области, занимающаяся производством путевых машин и рельсового транспорта. Компания разрабатывает машкомплекты 80-футовой вагон-платформы с улучшенными характеристиками по скорости и снижению нагрузки на рельсовый путь, что способствует повышению маршрутной скорости передвижения грузовых поездов с контейнерами. Потребность в технологическом продукте определена в объеме 5,49 млрд руб. на ближайшие два года.

Технологическая компания из Республики Татарстан, занимающаяся разработкой быстровозводимых сборно-разборных модульных пассажирских платформ из композиционных материалов, также стала победителем отбора. Указанный технологический продукт обеспечивает удобные и безопасные проход, накопление, а также посадку в вагоны поездов, в разы увеличивает срок службы и снижает затраты на эксплуатационное обслуживание в сравнении с используемыми аналогами. Компания-заказчик оценила потребность в объеме 2,5 млрд руб. в течение до 2027 г.

Оператором грантовой программы «доращивания» является АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций». Прием заявок на конкурсный отбор, а также рассмотрение уже поданных продолжается центром в рамках проведения экспертизы.