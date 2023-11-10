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Поддержка ИТ-отрасли
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«Сколково» стал одним из доверенных центров экспертизы Минэкономразвития

На основании результатов независимой оценки «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) стартапы могут получить официальный статус малых технологических компаний (МТК) и попасть в реестр Минэкономразвития. Это позволит воспользоваться мерами поддержки в упрощенном порядке без дополнительного сбора документов и подтверждений. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Ранее в ноябре 2023 г. вступил в силу закон «О развитии технологических компаний в России», разработанный Минэкономразвития России. Главной целью создания специального правового режима для МТК является не просто их обособление, а формирование новой, «реестровой» модели предоставления государственной поддержки без дополнительного сбора документов и подтверждений. Малый технологический бизнес является более гибким по сравнению с крупным к меняющимся экономическим реалиям и должен стать основным драйвером в достижении технологического суверенитета.

«Работа по поддержке МТК будет выстроена в два этапа. Во-первых, упрощаем получение существующих мер поддержки. Например, по программе льготного кредитования высокотеха компании, подпадающие под критерии МТК, не будут проходить экспертизу на инновационность. По промышленной ипотеке снизили ставку с 5% до 3%. В результате техкомпании могут быстрее тестировать гипотезы и выводить продукты на рынок. В дальнейшем планируем разработать новые меры поддержки. Это, в первую очередь, создание специального налогового режима для МТК (аналог УСН) и изменение законодательства о закупках для стимулирования закупок у МТК. Наши эксперты оценивают, что к концу года статус МТК смогут получить более 3 тыс. компаний», — сказал замминистра экономического развития Максим Колесников.

Наличие компании в реестре МТК на базе ГИС «Экономика» позволит получить меры поддержки в упрощенном порядке без дополнительного сбора документов и подтверждений.

Чтобы попасть в реестр, компании нужно пройти независимую оценку в «доверенных» центрах экспертизы: «Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере», Фонд «Сколково», АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций».

Подать заявку на проведение экспертизы могут компании с выручкой до 4 млрд руб. по 60+ ОКВЭДам. При оценке проверят инфраструктурную обеспеченность, наличие прав на результаты интеллектуальной деятельности, опыт разработки, производства и внедрения продукции с применением инновационных технологий, уровень квалификации специалистов, наличие спроса на продукцию и конкурентного преимущества.

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Автоматически статус МТК присваивают технологическим компаниям, которые соответствуют критериям по выручке и ОКВЭД и получали финансовые меры государственной поддержки инноваций от институтов развития не ранее трех лет назад.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.

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