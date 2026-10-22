Индексная книга (каталог) CNews*
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SLU Saint Louis University Сент-Луисский университет
СОБЫТИЯ
|22.10.2026
|Сверхбыструю и надежную память новых поколений могут делать из урана 1
|02.04.2018
|Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR 1
|06.12.2017
|Есть и не толстеть благодаря генной терапии 1
|22.01.2015
|Создана прививка от диабета 1
|15.04.2013
|Светодиоды-имплантаты позволят управлять функциями мозга 1
|24.12.2010
|Гормон роста укорачивает жизнь 1
|01.12.2010
|Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон 1
|08.05.2008
|Ученые секвенировали ДНК утконоса 1
|14.05.2005
|Генетики получили новое ПО для работы с генами 2
Публикаций - 9, упоминаний - 10
SLU и организации, системы, технологии, персоны:
|Лента - Утконос 180 1
|Toshiba TG 15 1
|ASML TWINSCAN 9 1
|New Scientist 1448 1
|День молодёжи - 27 июня 1120 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.