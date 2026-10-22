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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203077
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SLU Saint Louis University Сент-Луисский университет

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Сверхбыструю и надежную память новых поколений могут делать из урана 1
02.04.2018 Вирус может повысить эффективность редактирования генов CRISPR 1
06.12.2017 Есть и не толстеть благодаря генной терапии 1
22.01.2015 Создана прививка от диабета 1
15.04.2013 Светодиоды-имплантаты позволят управлять функциями мозга 1
24.12.2010 Гормон роста укорачивает жизнь 1
01.12.2010 Карманный аппарат УЗИ отправит снимки прямо на смартфон 1
08.05.2008 Ученые секвенировали ДНК утконоса 1
14.05.2005 Генетики получили новое ПО для работы с генами 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

SLU и организации, системы, технологии, персоны:

Mobisante 4 1
Лента - Утконос 180 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16833 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26655 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14231 1
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1213 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия - эскалатор 280 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14504 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13637 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3373 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10696 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13362 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27242 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5032 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8062 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29964 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 340 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3831 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3768 1
Implant - Имплант 200 1
Toshiba TG 15 1
ASML TWINSCAN 9 1
США - Колумбия - Вашингтон 1510 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55164 4
США - Миссури - Сент-Луис 77 4
Россия - РФ - Российская федерация 169107 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3679 1
Австрия - Вена 261 1
США - Иллинойс 342 1
США - Луизиана 112 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1335 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1166 2
Зоология - наука о животных 2920 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10599 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5068 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11549 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 996 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34432 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 859 1
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 108 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1966 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18478 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4779 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2036 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 331 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 390 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 799 1
Здравоохранение - Гормоны - Гормональный фон 39 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 534 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 353 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1330 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58670 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 101 1
New Scientist 1448 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
День молодёжи - 27 июня 1120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481116, в очереди разбора - 724471.
Создано именных указателей - 203077.
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