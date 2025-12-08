Гормональный фон оказывает решающее влияние на большинство процессов, протекающих в организме человека. Избыток или недостаток гормонов провоцирует нарушения работы внутренних органов и становится причиной развития многих хронических заболеваний. Особенно заметно изменение гормонального фона сказывается на здоровье и внешнем виде женщины. Гормональный дисбаланс прежде всего отражается на половой, репродуктивной и нервной системах, провоцирует нарушение обмена веществ, вызывает повышенное выпадение волос и акне, при нарушении гормонального фона многие девушки начинают переедать и с течением времени набирают лишний вес. Отсутствие своевременной диагностики и качественного лечения гормональных нарушений приводит к постепенному истощению организма. Для того, чтобы предотвратить тяжелые последствия, важно знать признаки гормональных нарушений и понимать, в каких случаях требуется консультация специалиста.

Гормоны – это биологически активные вещества, которые производятся железами внутренней секреции. Главная функция гормонов – обмен информацией между органами, таким образом гормоны регулируют и координируют процессы, протекающие в организме. За производство гормонов отвечают девять основных желез: шишковидная железа, гипофиз, поджелудочная железа, яичники, яички, щитовидная железа, паращитовидная железа, гипоталамус и надпочечники. У женщин, как и у мужчин, вырабатываются как женские, так и мужские половые гормоны, однако в мужском и женском организме данные гормоны присутствуют в разных количествах. Очевидно, что у женщин больше женских гормонов, и наоборот, у мужчин больше мужских. Синтез половых гормонов у женщин происходит в яичниках с участием гипофиза, гипоталамуса и надпочечников.

Существует несколько видов женских половых гормонов: эстрадиол, прогестерон, пролактин, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), антимюллеров гормон. Женские половые гормоны отвечают за половое созревание и физиологическое развитие женского тела (формирование груди, округлых бедер), регулируют менструальный цикл, обеспечивают наступление и сохранение беременности, регулируют работу сальных желез и липидный обмен, обеспечивают правильную свертываемость крови, поддерживают нормальную плотность костей и предупреждают развитие остеопороза, нормализуют рост волос «по женскому типу», поддерживают эластичность и упругость кожи, способствуют поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы (предотвращают образование тромбов). Кроме того, половые гормоны отвечают за уровень либидо (чувство полового влечения), а также регулируют эмоциональное состояние женщины.

При повышении или снижении концентрации одного или нескольких гормонов в крови развивается гормональный дисбаланс. Основными симптомами данного состояния являются: нарушения менструального цикла (аменорея, дисменорея, олигоменорея), не наступление беременности в течение года при регулярной половой жизни без использования средств контрацепции, появление акне, нарушения сна, возникновение головных болей, повышенной усталости, рассеянности, частых перепадов настроения, изменение пищевых предпочтений, увеличение аппетита и стремительный набор веса, снижение сексуального влечения, появление расстройств желудочно-кишечного тракта, сухости во влагалище, избыточного роста волос на лице, груди, руках.

Изменение гормонального фона – это ответ организма на внешний или внутренний раздражитель. Гормональный дисбаланс довольно часто наблюдается при частых переутомлениях и сильных эмоциональных или физических нагрузках. Вместе с этим, гормональный статус также изменяется на фоне некоторых заболеваний, например, эндокринных и маммологических патологий, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), и заболеваний мочеполовой системы, при наличии онкологических новообразований. Прием определенных групп лекарственных средств, в частности антидепрессантов, комбинированных оральных контрацептивов, гормональных препаратов, в том числе может спровоцировать нарушение гормонального баланса.

При появлении симптомов гормонального дисбаланса очень важно обратиться за консультацией к врачу-гинекологу или врачу-гинекологу-эндокринологу. На основании лабораторной и инструментальной диагностики специалист сможет обнаружить нарушение выработки гормонов. Обязательным компонентом диагностики является анализ крови на гормоны. Пациентке понадобится пройти комплексную оценку гормонального статуса. Для этого потребуется сдать гормоны в разные дни менструального цикла. На 2-5 день цикла необходимо сдать лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, антимюллеров гормон, эстрадиол, прогестерон и тестостерон (мужской половой гормон). На 22-23 день следует повторно сдать прогестерон, эстрадиол и тестостерон. Дополнительно необходимо пройти кольпоскопию и УЗИ органов малого таза.