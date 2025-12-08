Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186662
ИКТ 14467
Организации 11227
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3539
Системы 26471
Персоны 80446
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 878

Здравоохранение Гормоны Гормональный фон


Гормональный фон оказывает решающее влияние на большинство процессов, протекающих в организме человека. Избыток или недостаток гормонов провоцирует нарушения работы внутренних органов и становится причиной развития многих хронических заболеваний. Особенно заметно изменение гормонального фона сказывается на здоровье и внешнем виде женщины. Гормональный дисбаланс прежде всего отражается на половой, репродуктивной и нервной системах, провоцирует нарушение обмена веществ, вызывает повышенное выпадение волос и акне, при нарушении гормонального фона многие девушки начинают переедать и с течением времени набирают лишний вес. Отсутствие своевременной диагностики и качественного лечения гормональных нарушений приводит к постепенному истощению организма. Для того, чтобы предотвратить тяжелые последствия, важно знать признаки гормональных нарушений и понимать, в каких случаях требуется консультация специалиста.

Гормоны – это биологически активные вещества, которые производятся железами внутренней секреции. Главная функция гормонов – обмен информацией между органами, таким образом гормоны регулируют и координируют процессы, протекающие в организме. За производство гормонов отвечают девять основных желез: шишковидная железа, гипофиз, поджелудочная железа, яичники, яички, щитовидная железа, паращитовидная железа, гипоталамус и надпочечники. У женщин, как и у мужчин, вырабатываются как женские, так и мужские половые гормоны, однако в мужском и женском организме данные гормоны присутствуют в разных количествах. Очевидно, что у женщин больше женских гормонов, и наоборот, у мужчин больше мужских. Синтез половых гормонов у женщин происходит в яичниках с участием гипофиза, гипоталамуса и надпочечников.  

Существует несколько видов женских половых гормонов: эстрадиол, прогестерон, пролактин, фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), антимюллеров гормон. Женские половые гормоны отвечают за половое созревание и физиологическое развитие женского тела (формирование груди, округлых бедер), регулируют менструальный цикл, обеспечивают наступление и сохранение беременности, регулируют работу сальных желез и липидный обмен, обеспечивают правильную свертываемость крови, поддерживают нормальную плотность костей и предупреждают развитие остеопороза, нормализуют рост волос «по женскому типу», поддерживают эластичность и упругость кожи, способствуют поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы (предотвращают образование тромбов). Кроме того, половые гормоны отвечают за уровень либидо (чувство полового влечения), а также регулируют эмоциональное состояние женщины.

При повышении или снижении концентрации одного или нескольких гормонов в крови развивается гормональный дисбаланс. Основными симптомами данного состояния являются: нарушения менструального цикла (аменорея, дисменорея, олигоменорея), не наступление беременности в течение года при регулярной половой жизни без использования средств контрацепции, появление акне, нарушения сна, возникновение головных болей, повышенной усталости, рассеянности, частых перепадов настроения, изменение пищевых предпочтений, увеличение аппетита и стремительный набор веса, снижение сексуального влечения, появление расстройств желудочно-кишечного тракта, сухости во влагалище, избыточного роста волос на лице, груди, руках.

Изменение гормонального фона – это ответ организма на внешний или внутренний раздражитель. Гормональный дисбаланс довольно часто наблюдается при частых переутомлениях и сильных эмоциональных или физических нагрузках. Вместе с этим, гормональный статус также изменяется на фоне некоторых заболеваний, например, эндокринных и маммологических патологий, заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), и заболеваний мочеполовой системы, при наличии онкологических новообразований. Прием определенных групп лекарственных средств, в частности антидепрессантов, комбинированных оральных контрацептивов, гормональных препаратов, в том числе может спровоцировать нарушение гормонального баланса.

При появлении симптомов гормонального дисбаланса очень важно обратиться за консультацией к врачу-гинекологу или врачу-гинекологу-эндокринологу. На основании лабораторной и инструментальной диагностики специалист сможет обнаружить нарушение выработки гормонов. Обязательным компонентом диагностики является анализ крови на гормоны. Пациентке понадобится пройти комплексную оценку гормонального статуса. Для этого потребуется сдать гормоны в разные дни менструального цикла. На 2-5 день цикла необходимо сдать лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, пролактин, антимюллеров гормон, эстрадиол, прогестерон и тестостерон (мужской половой гормон). На 22-23 день следует повторно сдать прогестерон, эстрадиол и тестостерон. Дополнительно необходимо пройти кольпоскопию и УЗИ органов малого таза.

СОБЫТИЯ


08.12.2025 Сверхчувствительный датчик для определения преднизолона в сыворотке крови и фармацевтических препаратах создали ученые Томска 1
01.04.2021 «Сбер» рассказал, о чем клиенты просят виртуальных ассистентов 1
28.07.2016 Ученые готовы наращивать мышцы модификацией генов 1
12.01.2016 Гормон FGF21 продляет жизнь на 40% 1
05.11.2013 Через год нам предложат подкожный нанодатчик 1
11.10.2013 Негатив – это генетическая болезнь? 1
27.09.2013 Гормон мелатонин помогает похудеть 1
14.06.2013 Мужской стресс вредит будущим детям 1
26.04.2013 Найден гормон, который справится с диабетом? 1
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий 1
15.02.2013 Забота опасна для здоровья 1
21.12.2012 Веселые огоньки вылечат космическую бессонницу 1
19.10.2012 Голод продлевает жизнь 1
12.09.2012 Почему фотография еды вызывает аппетит? 1
07.09.2012 Ожирение превращает людей в слабоумных 1
24.07.2012 Растения спасут нас от гриппа 1
29.06.2012 Создан гель для контрацепции мужчин 1
16.01.2012 Найден естественный гормон, делающий людей стройнее и сильнее 1
05.09.2011 Эмоции по команде: как людей делают счастливыми 1
29.06.2011 От "диетических" напитков только толстеют 1
22.03.2011 Цивилизованная жизнь изменила наши тела 1
18.02.2011 Ученые случайно нашли средство от облысения 1
29.12.2010 Запуск полового созревания у женщин: мишень найдена 1
27.12.2010 Ученые продлили жизнь новогодней елке 1
24.12.2010 Гормон роста укорачивает жизнь 1
25.10.2010 Отцы-обжоры портят наследственность своим дочерям 1
15.09.2010 Генно-модифицированные животные появятся на прилавке 1
17.06.2008 "Гормон голода" избавит от депрессии 1
09.04.2008 Жестокость обусловлена генетически: исследование 1
07.04.2008 Найден ген "безжалостности" 1
06.03.2008 Обнаружены генные мутации, влияющие на долголетие 1
19.02.2008 Эстроген в сточных водах угрожает популяциям рыб 1
17.09.2007 Предложен новый способ измерения количества внутреннего жира 1
13.09.2007 Одиночество снижает иммунитет: исследование 1
10.08.2007 Выявлены свойства гормона, подавляющего аппетит 1
15.05.2007 Слюна ядовитой ящерицы содержит лекарство от диабета 1
06.03.2007 Мужской гормон лечит лучевую болезнь 1
22.07.2005 Лишний вес ухудшает память 1
17.07.2002 Гормональный скандал сотрясает Европу 1
17.07.2002 Гормональный скандал сотрясает Европу 1

Публикаций - 40, упоминаний - 40

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5425 1
Wyeth Pharmaceuticals 2 2
Addenbrooke's Hospital - Адденбрукский госпиталь 2 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8166 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17834 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12720 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13625 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7741 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18089 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 450 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28933 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31701 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12899 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7273 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14871 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2602 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1088 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5336 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3340 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5791 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6011 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1048 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10054 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1121 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 335 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1970 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7371 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 838 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 103 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 66 1
Сбер - SberPortal 32 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2449 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 83 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Sharp Richard - Шарп Ричард 6 1
Левкевич Михаил 60 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 191 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53448 14
Европа 24628 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4091 3
Россия - РФ - Российская федерация 156726 3
Канада 4984 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 3
США - Техас 1011 3
Ирландия - Республика 1025 2
Нидерланды 3630 2
Америка - Американский регион 2188 2
США - Калифорния 4774 2
Бельгия - Королевство 1169 2
Ирландия - Дублин 161 2
США - Нью-Йорк 3150 2
Израиль - Иерусалим 108 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
США - Техас - Сан-Антонио 49 2
Канада - Британская Колумбия 81 1
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Япония 13545 1
Испания - Королевство 3759 1
США - Колумбия - Вашингтон 1448 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 1
Азия - Азиатский регион 5746 1
Чили - Республика 484 1
Земля - планета Солнечной системы 10655 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Канада - Онтарио 83 1
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 45 1
США - Техас - Даллас 179 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Иран - Исламская Республика Иран 1114 1
Швейцария - Цюрих 272 1
Греция - Греческая Республика 995 1
США - Огайо 289 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4759 16
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1674 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9665 12
Зоология - наука о животных 2791 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31868 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2915 8
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1968 7
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 7
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1288 6
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 463 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 4
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 318 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 4
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 369 4
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 513 3
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 409 3
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 3
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 106 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10732 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10525 2
Сахар - sugar - сахароза - sucrose 124 2
Энергетика - Energy - Energetically 5521 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1050 2
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 157 2
Молекула - Molecula 1083 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1157 2
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 98 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1403 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 156 1
Здравоохранение - Психиатрия - Шизофрения - Аутизм - Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ 104 1
Феромоны 13 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51244 1
Аренда 2583 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Nature 821 4
New Scientist 1448 4
Telegraph Media Group - Telegraph Group 1 1
Nature Neuroscience 7 1
Wissenschaft 35 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Phys.org 972 1
CNews Мишень 172 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 1
UBC - University of British Columbia - Университет Британской Колумбии 24 1
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
Albert Einstein College of Medicine - Медицинский колледж имени Альберта Эйнштейна - Колледж медицины им. Альберта Эйнштейна 2 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 11 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
День молодёжи - 27 июня 995 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 655 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще