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Звездин Владимир

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Школьников, победивших на международной олимпиаде по информатике IOI, позвали работать в Сбербанк 1
11.11.2024 Подведены итоги ИТ-чемпионата с призовым фондом более 10 млн рублей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Звездин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 619 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 209 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9123 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1615 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 624 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5151 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48206 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3524 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8706 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3520 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2912 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34414 2
Металлы - Золото - Gold 1263 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Зоология - наука о животных 2920 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1165 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16405 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 610 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1551 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 84 1
Сбер - СберУниверситет - ГигаАкадемия 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1295 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
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