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Черешнев Евгений



24.01.2025 МТС защитит цифровой след абонентов с помощью приватной связи Membrana 1
29.08.2024 Центр инноваций МТС Future Crew запускает cервис безопасного цифрового пространства для детей 1
29.07.2024 Вице-президент МТС по стратегии и инновациям, CEO Future Crew Евгений Черешнев: «мы ищем стратегических партнеров для входа в капитал, учреждения совместных предприятий под конкретные узкие задачи, создания консорциума» 1
22.05.2024 Вице-президент по стратегии и инновациям МТС, CEO Future Crew Евгений Черешнев: к 2030 году на российском рынке останется не больше 3 экосистем 2
24.11.2023 МТС обучает нейросети на гаджетах пользователей 1
23.10.2023 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 2
03.04.2023 МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета 1
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
08.12.2021 Премию Рунета за внедрение мобильного ID получил «билайн» 1
16.11.2021 «Билайн» запустил идентификацию через «Мобильный ID» для «АльфаСтрахования» 1
16.11.2021 Как сэкономить время при покупке полиса для квартиры 1
12.10.2021 «Билайн» и Сеченовский Университет создадут цифровую лабораторию для исследований в области цифровых технологий в медицине 1
06.10.2021 «Билайн» и «Альфа-Капитал» расширяют инвестиционные возможности для клиентов 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
17.08.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса 1
31.03.2021 Создайте ИТ-инфраструктуру будущего 1
15.03.2021 18 февраля состоялся виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» – флагманское мероприятие по ИТ-инфраструктуре международного формата 1
17.02.2021 18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего» 1
09.02.2021 Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля 1
12.01.2017 «Лаборатория Касперского»: погоня за лайками приводит к подавленности и унынию 1
30.04.2015 Биохакер из США взламывает устройства на Android 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Черешнев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 8
Biolink.Tech 5 5
МТС RED Future Crew - Центр инноваций 16 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4877 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 4
МегаФон 8829 3
Red Hat 1305 3
Технологии Будущего 149 3
Ростелеком 9706 2
Microsoft Corporation 24632 2
Yandex - Яндекс 7351 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Т1 Иннотех 178 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Promobot - Промобот 139 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 921 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 16 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
Код Безопасности 616 1
МегаФон Ритейл 79 1
RuVDS - МТ Финанс 57 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
OpenAI 219 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 137 4
АльфаСтрахование СГ 320 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1332 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Альфа-Капитал УК 102 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Gett 81 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Fortum Corporation 11 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6564 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27867 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10976 4
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 53 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 3
Podcasts - Подкастинг 256 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4989 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6663 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5781 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1494 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1611 2
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 503 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4220 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1228 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20805 1
GSMA Mobile Connect - Mобильный ID 3 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3917 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Google Android устройства-девайсы 722 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11060 1
Умные платформы 1684 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2151 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2236 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7881 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1057 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
МТС RED Future Crew - CICADA8 8 2
Google Android 14000 1
Apple iOS 7811 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Kaspersky FFForget 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
Microsoft Windows 15666 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 12 1
FreePik 991 1
NVision Барьер 648 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 49 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Huawei AppGallery 280 1
Apple - App Store 2890 1
МТС RED Future Crew - Membrana 10 1
Богомолов Алексей 13 4
Иванченко Алексей 9 3
Косачев Антон 11 2
Воронин Павел 136 2
Кантор Виктор 19 2
Карпов Анатолий 25 2
Ханин Александр 49 2
Степаненко Антон 11 2
Елизаров Артем 18 2
Бабушкин Валерий 2 2
Путин Владимир 3172 1
Граборов Антон 16 1
Глыбочко Петр 11 1
Торбахов Александр 94 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Цаплин Никита 51 1
Нудьга Валентин 1 1
Фесенко Мария 1 1
Наумов Евгений 38 1
Барсегян Алексей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Европа 21772 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Грузия - Тбилиси 100 2
Америка Латинская 1813 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Беларусь - Белоруссия 5669 1
Армения - Республика 2280 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5771 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 4
Visionary - Визионер - Визионерство 109 4
Физика - Physics - область естествознания 2645 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 3
Английский язык 6635 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16306 2
Паспорт - Паспортные данные 2512 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4797 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9947 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2651 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 869 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 109 1
Противоправный (деструктивный) контент 24 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 1
Аренда 2419 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 61 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2931 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 77 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1863 1
IBM Research 108 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
РАН - Российская академия наук 1872 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 540 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Kaspersky Security Analyst Summit 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 100 1
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