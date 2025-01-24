Черешнев Евгений
Черешнев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Богомолов Алексей 13 4
|Иванченко Алексей 9 3
|Косачев Антон 11 2
|Воронин Павел 136 2
|Кантор Виктор 19 2
|Карпов Анатолий 25 2
|Ханин Александр 49 2
|Степаненко Антон 11 2
|Елизаров Артем 18 2
|Бабушкин Валерий 2 2
|Путин Владимир 3172 1
|Граборов Антон 16 1
|Глыбочко Петр 11 1
|Торбахов Александр 94 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Цаплин Никита 51 1
|Нудьга Валентин 1 1
|Фесенко Мария 1 1
|Наумов Евгений 38 1
|Барсегян Алексей 6 1
|IBM Research 108 3
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