Как сэкономить время при покупке полиса для квартиры

Компания «АльфаСтрахование» при поддержке билайн запустила возможность автозаполнения клиентских данных с помощью «Мобильного ID» при покупке полиса для квартиры. Это вдвое сократило время оформления страховки.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно при расчете стоимости полиса нажать на кнопку «Автоматически заполнить форму с помощью «Мобильного ID», указать номер мобильного телефона и предоставить страховой компании согласие на использование данных: ФИО, паспорт, дата рождения и адрес регистрации.

Все необходимые для оформления полиса данные подтянутся автоматически. Далее клиенту останется лишь проверить правильность информации и оплатить полис.

Евгений Черешнев, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса билайн: «Мы каждый день тратим время на сизифов труд — заполняем анкеты, которые нам, как пользователям, не нужны, ради создания учетных записей, которые тоже нужны кому угодно, но не нам. «Мобильный ID» — это наш ответ на проблему. Это единая учетная запись, в которой достаточно один раз стать клиентом сотового оператора, чтобы навсегда забыть про зоопарк учетных записей и проблем, от неудобства до более серьезных, таких, как кибербезопасность и утечки личных данных».

Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование»: «Услуга доступна абонентам Билайна, МТС и МегаФона. Пользователи могут не переживать за безопасность — все данные зашифрованы. «Мобильный ID» работает на всех мобильных операционных системах. Дополнительное подключение или установка ПО не требуются. Пока новая опция доступна только при оформлении полиса страхования квартиры. Но если она будет востребована среди наших клиентов, мы распространим ее и на другие виды страхования».