Виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» состоится 18 февраля

18 февраля состоится виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» – флагманское мероприятие международного формата по инфраструктуре.

ИТ-инфраструктура – важная часть ИТ-стратегии. Совместные решения IBM и Red Hat для гибридной облачной среды позволяют быстро и эффективно трансформировать ИТ в соответствии с новыми бизнес-требованиями, помогают клиентам автоматизировать, прогнозировать и модернизировать рабочие процессы и использовать инновации для получения бизнес-преимуществ.



Мероприятие включает в себя параллельные сессии на пяти языках, в том числе на русском, техническую сессию и сессию для девелоперов на английском языке, онлайн-чаты с локальными и международными экспертами. Участникам будет доступна библиотека дополнительных материалов.

В ходе русскоязычной сессии будут представлены:

диалог об искусственном интеллекте с приглашенным гостем – Евгением Черешневым , визионером, основателем компании BiolinkTech, экспертом в области ИИ и больших данных. Будут рассмотрены вопросы машинного обучения, перспективы развития и бизнес-применение технологий ИИ, кому доверять проекты по ИИ, существующая практика использования ИИ, на что способен ИИ и каковы механизмы его работы;

, визионером, основателем компании BiolinkTech, экспертом в области ИИ и больших данных. Будут рассмотрены вопросы машинного обучения, перспективы развития и бизнес-применение технологий ИИ, кому доверять проекты по ИИ, существующая практика использования ИИ, на что способен ИИ и каковы механизмы его работы; доклад Алексея Богомолова , начальника управления ИТ – инфраструктуры, АО «Группа Компаний «Медси» об использовании IBM Storage компании.

, начальника управления ИТ – инфраструктуры, АО «Группа Компаний «Медси» об использовании IBM Storage компании. обзор тенденций развития ИТ, новинок в области систем хранения данных, практических кейсов использования ИИ и как современные технологии меняют требования к ИТ-инфраструктуре;

подкаст «Как развивается ИТ с развитием физики» с Алексеем Иванченко – физиком, изобретателем, инженером-конструктором, автором и телеведущим научно-популярной программы на канале «Наука», а также тематические выпуски подкаста IBM Research «Технологии будущего»;

– физиком, изобретателем, инженером-конструктором, автором и телеведущим научно-популярной программы на канале «Наука», а также тематические выпуски подкаста IBM Research «Технологии будущего»; истории о проектах с заказчиками IBM.

Регистрируйтесь и присоединяйтесь к участникам саммита, который пройдет 18 февраля и начнется в 12.00 по московскому времени. Будьте в курсе развития новых технологий и направлений!

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