Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов

«Билайн» внедрит в свое семейное приложение Kinbery возможность подключать кнопочные телефоны, а также функцию защиты детей от посещения нежелательных для их возраста сайтов — приложение будет уведомлять об этом родителей.

Kinbery призвано решить проблемы физической безопасности детей и их защиты от интернет-угроз. На данном этапе решение представляет собой семейное приложение, основанное на GPS-трекинге. Оно позволяет отслеживать геопозицию и перемещения члена семьи с помощью смартфона. Функционал Kinbery, помимо детей, позволяет заботиться о пожилых родителях, живущих на большом расстоянии.

«Цифровые технологии — как свет луны в ночном лесу — освещают путь и хищнику, и жертве: злоумышленники тоже пользуются сетью в своих интересах, — говорит исполнительный вице-президент «Билайн» по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев. — Взрослый человек, как правило, лучше понимает, как защитить себя в цифровом мире от мошенников, социального инжиниринга, спама и нежелательного контента, чего нельзя сказать о детях и подростках — они чаще всего абсолютно беззащитны. Мы считаем защиту детей и их безопасность в цифровой среде одной из самых приоритетных задач «Билайн». Это очень масштабная инициатива, которую нельзя реализовать в одиночку, она требует командной работы в разных областях экспертизы. Именно поэтому на днях мы вступили в Альянс по защите детей в цифровой среде, наряду с Yandex, Kaspersky и другими экспертами в области интернет-технологий. В рамках работы в направлении защиты детей, мы ведем несколько проектов, один из которых — семейное приложение Kinbery, позволяющее всей семье видеть местоположение друг друга на карте и, в случае необходимости, получить помощь и поддержку. В ближайшее время в нем появится возможность видеть не только смартфоны, оснащенные GPS, но и простые кнопочные телефоны с сим-картой «Билайн», что сделает технологию существенно доступнее. Мы планируем постоянно развивать функционал продукта и обогащать его новыми функциями, в том числе мониторинга состояния здоровья и блокировки звонков от нежелательных абонентов, поступающих от выявленных мошенников и спам-центров».

1 сентября «Билайн» и крупнейшие ИТ-компании России создали альянс по защите детей в цифровой среде. Помимо «Вымпелкома» в ассоциацию вошли: «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Мэйл.Ру Груп», «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс». Соответствующее соглашение было подписано в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Компании-участники договорились создавать дружественный для детей и созидательный контент, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. По мнению ИТ-гигантов, это позволит детям гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, научиться ответственному поведению в сети, сформировать морально-нравственные ориентиры. Кроме того, участники альянса намерены в проактивном режиме выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию, удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения, связанные с вредоносным контентом.