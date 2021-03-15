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18 февраля состоялся виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» – флагманское мероприятие по ИТ-инфраструктуре международного формата

Бизнес

18 февраля состоялся виртуальный саммит IBM «Создайте ИТ-инфраструктуру будущего!» – флагманское мероприятие по ИТ-инфраструктуре международного формата.

В ходе русскоязычной сессии состоялся диалог об искусственном интеллекте с приглашенным гостем – Евгением Черешневым, визионером, основателем компании Biolink.Tech, экспертом в области ИИ и больших данных. Участники рассмотрели вопросы машинного обучения, перспективы развития и бизнес-применение технологий ИИ, кому доверять проекты по ИИ, существующую практику использования ИИ, на что способен ИИ и каковы механизмы его работы.

Алексей Богомолов, начальник управления ИТ – инфраструктуры, АО «Группы Компаний «Медси», рассказал об опыте использования IBM Storage в компании и о том, какие бизнес-задачи это позволяет решать.

Кроме того, эксперты IBM и участники сессии обсудили тенденции развития ИТ, новинки в области систем хранения данных, практические кейсы использования ИИ и то, как современные технологии меняют требования к ИТ-инфраструктуре.

Посмотрите запись выступлений саммита, чтобы быть в курсе развития новых ИТ-технологий и направлений.



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