«Билайн» запустил идентификацию через «Мобильный ID» для «АльфаСтрахования»

Компания «АльфаСтрахование» при поддержке «Билайн» запустила возможность автозаполнения клиентских данных с помощью «Мобильного ID» при покупке полиса для квартиры. Это вдвое сократило время оформления страховки.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно при расчете стоимости полиса нажать на кнопку «Автоматически заполнить форму с помощью «Мобильного ID», указать номер мобильного телефона и предоставить страховой компании согласие на использование данных: ФИО, паспорт, дата рождения и адрес регистрации.

Все необходимые для оформления полиса данные подтянутся автоматически. Далее клиенту останется лишь проверить правильность информации и оплатить полис.

«В среднем современный человек постоянно использует около 27 интернет-сервисов и только три пароля на всех. Количество сервисов растет, но человек-то один! Мы каждый день тратим время на сизифов труд - заполянем анкеты, которые нам, как пользователям, не нужны, ради создания учетных записей, которые тоже нужны кому угодно, но не нам. Современный человек хочет одного - простого и понятного пути пользователя, в котором о нем хоть кто-то подумал. “Мобильный ID” — это наш ответ на проблему. Это единая учетная запись, в которой достаточно один раз стать клиентом сотового оператора, чтобы навсегда забыть про зоопарк учетных записей и проблем, от неудобства до более серьезных, таких, как кибербезопсность и утечки личных данных. Смартфон, или, как минимум, телефон, есть почти у 100% населения страны. Не использовать телефон в качестве универсального цифрового ключа, надежного, простого и защищенного, - ошибка», – сказал Евгений Черешнев, Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн».

«Услуга доступна абонентам “Билайна”, МТС и “Мегафона”. Пользователи могут не переживать за безопасность – все данные зашифрованы. “Мобильный ID” работает на всех мобильных операционных системах, включая Apple iOS, Android, BlackBerry, Microsoft Windows Phone или Symbian. Дополнительное подключение или установка ПО не требуются. Пока новая опция доступна только при оформлении полиса страхования квартиры. Но если она будет востребована среди наших клиентов, мы распространим ее и на другие виды страхования», – отметил Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахование».