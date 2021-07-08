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Ханин Александр


08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру 1
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 2
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1
04.06.2021 Центр искусственного интеллекта МТС ускорит работу ИИ-решений с помощью платформы Huawei Atlas 1
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 2
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 4
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости 1
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1
27.06.2019 «Почта банк» масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все свои точки обслуживания 1
20.06.2019 Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение 1
15.10.2018 Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей 1
31.07.2018 В «Москвариуме» будут распознавать посетителей по лицу 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка» 1
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян 1
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 1
20.12.2017 КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA 1
17.11.2017 Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации 1
17.11.2017 Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы 3
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
19.09.2017 Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона 1
30.08.2017 «Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий 2
18.08.2017 VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи 1
18.07.2017 В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1
07.07.2017 В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи 1
24.01.2017 В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица 2
26.12.2016 «Тинькофф Банк» внедрил систему распознавания лиц VisionLabs LUNA 2
23.09.2016 В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках 1
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 2
02.06.2016 VisionLabs создала открытую платформу компьютерного зрения вместе с Facebook и Google 1
02.06.2016 Благодаря россиянам «любой студент за выходные» сможет создать свою систему распознавания лиц 4
26.04.2016 Abbyy и VisionLabs протестировали совместное решение для идентификации личности клиентов 1
22.10.2015 Технология распознавания лиц VisionLabs интегрирована с SAP HANA 1

Публикаций - 42, упоминаний - 56

Ханин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VisionLabs - ВижнЛабс 101 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 10
Facebook 3768 7
Intel Corporation 4204 5
Deutsche Telekom 221 4
АФК Система ПАО 998 4
Abbyy 797 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
Google LLC 7177 3
Nvidia Corp 2038 3
МТС Центр искусственного интеллекта 5 3
GoldenSIM 3 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
Yandex - Яндекс 4103 2
MITEK Systems 7 1
Jumio 12 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 17 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Сбербанк Телеком 18 1
Vocord - Вокорд 99 1
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 1
РТИ 122 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
SAGA Technologies 2 1
РТЛабс 145 1
BI.Zone 44 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 93 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Крок 1221 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
Acer Group 1376 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Huawei 2733 1
Twitter 2204 1
SAP SE 3220 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Почта Банк 289 5
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Яндекс.Такси 271 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 2 1
МТС Медиа 8 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
СКБ-банк 86 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
S7 Airlines 80 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Visa International 1346 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта России ПАО 1579 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство РФ 2208 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
Безопасный город 347 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Умные платформы 500 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 19
Oz Liveness 18 6
Google Android 10751 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 3
Torch - Браузер 15 3
Nvidia GeForce GTX 2081 3
Abbyy PassportReader 10 2
Apple iOS 5742 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
ITV Face-интеллект 5 1
Vocord Tahion 17 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
Vocord NetCam 18 1
Yandex Signal Q1 - Мониторинг скорости и умная камера 1 1
Nvidia Drive AGX 2 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Vocord FaceControl 36 1
Nvidia Drive 6 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 1 1
amoCRM 39 1
Atos BullSequana Edge 12 1
ID.Abonent 7 1
Citrix Workspace Digital Workspace 16 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 11 1
ICQ 500 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Linux OS 4276 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Шушкин Дмитрий 92 4
Бондаренко Михаил 52 3
Нехаев Алексей 2 2
Карасов Равиль 4 2
Путин Владимир 1828 2
Барсегян Алексей 4 2
Корня Алексей 73 2
Ведяхин Александр 43 2
Медведев Дмитрий 1434 1
Архипов Александр 3 1
Муромцев Дмитрий 2 1
Гаричев Сергей 1 1
Браверман Анатолий 4 1
Войнов Юрий 2 1
Зиборова Ольга 10 1
Беспалов Дмитрий 1 1
Крылов Андрей 14 1
Евдокимов Алексей 2 1
Катков Алексей 26 1
Иванченко Алексей 8 1
Кордичев Алексей 8 1
Кадейшвили Алексей 14 1
Кулешов Александр 15 1
Каменский Андрей 8 1
Ефимов Альберт 37 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 4 1
Flemming Regina von - Флемминг Регина фон 3 1
Маресов Роман 1 1
Kumar Ratin - Кумар Ратин 1 1
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 5 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Секиринский Денис 1 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Павленко Анастасия 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Тарасенко Оксана 10 1
Юмашев Валентин 6 1
Кулюкина Светлана 2 1
Мишин Игорь 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Европа 3788 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Северная Америка 1416 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Ближний Восток 1479 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Израиль 725 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Индия - Республика 2181 1
Япония 2811 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Казахстан - Республика 2650 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
Tractica 7 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 2 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770112, в очереди разбора - 673794.
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