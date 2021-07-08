Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ханин Александр
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Публикаций - 42, упоминаний - 56
Ханин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770112, в очереди разбора - 673794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770112, в очереди разбора - 673794.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru