Ханин Александр

Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру 1

МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 2

МТC объявляет решения Совета директоров 1

МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1

Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 1

Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1

В Visionlabs назначен новый генеральный директор 4

Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1

Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1

VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1

Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей 1

S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 1

КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA 1

Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации 1

Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона 1

В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1

В России написали банковское ПО для идентификации клиентов по селфи 1

В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица 2

В ICQ появилась поддержка масок в видеозвонках 1

Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 2

VisionLabs создала открытую платформу компьютерного зрения вместе с Facebook и Google 1

Abbyy и VisionLabs протестировали совместное решение для идентификации личности клиентов 1