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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ханин Александр

СОБЫТИЯ


30.06.2025 В России разработана ИИ-система,распознающая оружие и драки в местах массового скопления людей 1
27.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.03.2023 Конференция True Tech Day пройдет 31 марта в Москве, Астане, Тбилиси и Дубае 1
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа 1
27.06.2022 МТС объявляет решения совета директоров 1
16.05.2022 Упразднена правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту во главе с Грефом и Орешкиным 1
13.12.2021 Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе 2
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
08.07.2021 Центр ИИ МТС и Университет ИТМО запускают проектную магистратуру 1
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 1
25.06.2021 МТC объявляет решения Совета директоров 1
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта 1
04.06.2021 Центр искусственного интеллекта МТС ускорит работу ИИ-решений с помощью платформы Huawei Atlas 1
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 2
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 2
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 1
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
09.09.2019 Система распознавания лиц VisionLabs обеспечит безопасность в ДВФУ 1
05.08.2019 VisionLabs и «Яндекс.Такси» создали систему мониторинга усталости 1
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1
27.06.2019 VisionLabs представила собственное устройство с распознаванием лиц 1
27.06.2019 «Почта банк» масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на все свои точки обслуживания 1
20.06.2019 Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение 1
15.10.2018 Система распознавания лиц Visionlabs позволит водителям обходиться без ключей 1
31.07.2018 В «Москвариуме» будут распознавать посетителей по лицу 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
11.05.2018 «РТЛабс» и VisionLabs начали разработку «Безбумажного банка» 1
02.03.2018 Правительство отдало «Ростелекому» монополию на биометрию россиян 1
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц 1
20.12.2017 КРОК представил облачную систему видеоаналитики на базе VisionLabs LUNA 1
17.11.2017 Сбербанк и VisionLabs построят платформу биометрической идентификации 1
17.11.2017 Сбербанк купил 25% главного конкурента национальной биометрической платформы 3
20.09.2017 Российские VisionLabs и «Вокорд» вошли в список участников международной программы Nvidia Metropolis 1
19.09.2017 Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона 1
30.08.2017 «Почта Банк» рассказал о результатах внедрения биометрических технологий 2
18.08.2017 VisionLabs запустила Telegram-бота, определяющего пол и возраст по селфи 1
18.07.2017 В России создали ПО для отслеживания сотрудников по лицу при входе на работу 1

Публикаций - 51, упоминаний - 58

Ханин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
Meta Platforms - Facebook 4621 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 187 6
Intel Corporation 12811 6
Deutsche Telekom 954 5
Ростелеком 10948 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
VK - Mail.ru Group 3602 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 3
Google LLC 12690 3
Nvidia Corp 4002 3
МТС Центр искусственного интеллекта 8 3
Yandex - Яндекс 9216 3
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 2
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 2
GoldenSIM 3 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 6 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
SAS Institute 1082 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Крок - Croc 1964 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Telegram Group 2940 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Газпром нефть 725 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Просвещение ФГУП - Karpov Courses - Карпов Курсы 4 2
Почта России ПАО 2370 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Visa International 1993 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ак Барс Банк 283 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 5 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Kaspi Bank 31 1
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
Газпром - МТС Live Холл 15 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 12
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 20
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
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Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 541 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 21
Oz Liveness 46 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 3
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 3
Torch - Браузер 21 3
Google Android 15244 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 2
Apple iPhone 6 4861 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 2
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 1
Apple - App Store 3109 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
NtechLab FindFace 56 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 178 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
ID.Abonent 7 1
Atos Bull Sequana 27 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Nvidia Drive 12 1
Vocord FaceControl 39 1
МТС Big Data 324 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Nvidia Drive AGX 3 1
Yandex Signal Q1 - Мониторинг скорости и умная камера 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Vocord NetCam 28 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 1
Сбер - SberPortal 32 1
Open Library - Открытая библиотека 16 1
Марков Дмитрий 81 4
Шушкин Дмитрий 95 4
Воронин Павел 196 4
Лаптев Иван 5 4
Корня Алексей 80 3
Ведяхин Александр 180 3
Бондаренко Михаил 59 3
Николаев Вячеслав 104 3
Барсегян Алексей 6 3
Греф Герман 485 2
Добродеев Борис 97 2
Хасис Лев 105 2
Галактионова Инесса 120 2
Бунина Елена 35 2
Орешкин Максим 35 2
Ибрагимов Руслан 35 2
Евтушенков Феликс 30 2
Авербах Владимир 127 2
Горбунов Александр 55 2
Белевцев Андрей 115 2
Каменский Андрей 10 2
Кулешов Александр 29 2
Зиборова Ольга 18 2
Гаричев Сергей 3 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Мишин Игорь 9 2
Юмашев Валентин 10 2
Елизаров Артем 18 2
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 2
Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
Карасов Равиль 5 2
Кантор Виктор 22 2
Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
Нехаев Алексей 2 2
Филатов Илья 12 2
Черешнев Евгений 23 2
Камалов Фарид 6 2
Степаненко Антон 17 2
Карпов Анатолий 26 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Казахстан - Республика 6048 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Индия - Bharat 5870 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 2
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 2
Грузия - Тбилиси 106 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Армения - Республика 2449 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Израиль 2856 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Узбекистан - Республика 2005 1
США - Калифорния 4829 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 1
США - Флорида 786 1
Великобритания - Кембридж 263 1
Индия - Нью-Дели 88 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Литва - Вильнюс 41 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Япония 13807 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 8
Паспорт - Паспортные данные 2848 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner - Гартнер 3658 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
Tractica 7 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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