Индексная книга (каталог) CNews*
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Ханин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 51, упоминаний - 58
Ханин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Марков Дмитрий 81 4
|Шушкин Дмитрий 95 4
|Воронин Павел 196 4
|Лаптев Иван 5 4
|Корня Алексей 80 3
|Ведяхин Александр 180 3
|Бондаренко Михаил 59 3
|Николаев Вячеслав 104 3
|Барсегян Алексей 6 3
|Греф Герман 485 2
|Добродеев Борис 97 2
|Хасис Лев 105 2
|Галактионова Инесса 120 2
|Бунина Елена 35 2
|Орешкин Максим 35 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Авербах Владимир 127 2
|Горбунов Александр 55 2
|Белевцев Андрей 115 2
|Каменский Андрей 10 2
|Кулешов Александр 29 2
|Зиборова Ольга 18 2
|Гаричев Сергей 3 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Мишин Игорь 9 2
|Юмашев Валентин 10 2
|Елизаров Артем 18 2
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 29 2
|Kheradpir Shaygan - Херадпир Шайган 11 2
|von Flemming Regina - фон Флемминг Регина 14 2
|Карасов Равиль 5 2
|Кантор Виктор 22 2
|Shouraboura Nadia - Шурабура Надя 7 2
|Нехаев Алексей 2 2
|Филатов Илья 12 2
|Черешнев Евгений 23 2
|Камалов Фарид 6 2
|Степаненко Антон 17 2
|Карпов Анатолий 26 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
|Tractica 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.