Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе

МТС через свою дочернюю компанию Intema становится владельцем компании VisionLabs. Свои акции ей передали оба основателя компании, а также инвестфонд Sistema_VC и Сбербанк. Сумма сделки составит около 7 млрд руб. Один из сооснователей VisionLabs является гендиректором другой дочерней компании МТС – МТС AI. В список партнеров VisionLabs входят Intel, Facebook и многие другие компании с мировым именем.

Сделка на миллиарды рублей

Оператор связи МТС покупает компанию VisionLabs, работающую в сфере компьютерного зрения и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители МТС и Сбербанка, имевшего долю в компании.

Сумма сделки должна составить около 7 млрд руб. Ее итоговые размеры стороны объявят по итогам выполнения целевых показателей VisionLabs в течение трех лет.

Непосредственно новым владельцем VisionLabs станет одна из дочерних структур МТС – компания Intema. Она принадлежит «Центру искусственного интеллекта» МТС (ООО «МТС ИИ», бренд МТС AI), и это ее первая сделка.

Intema выкупает доли у основателей VisionLabs Ивана Лаптева и Александра Ханина. До сделки они на двоих владели 51,77% акций. Еще 25,07% акций Intema получит от структур Сбербанка, а венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC передаст ей свои 23,16%.

Почему МТС так сильно интересуется VisionLabs, неизвестно

В итоге МТС через Itema станет единственным владельцем компании. Представители оператора сообщили CNews, что Ханин и Лаптев рассматривают возможность конвертации своих акций в долю владения структурами МТС AI. Размер доли на момент публикации материала известен не был.

В Сбербанке отмечают, что стоимость доли организации в VisionLabs с момента входа в 2018 г. (объявление состоялось в конце 2017 г.) увеличилась в 3,7 раза. Совокупная прибыль Сбербанка от сделки до налога на прибыль составит более 1 млрд руб., ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции.

Что купила МТС

Компания VisionLabs основана в 2012 г. На протяжении неполных 10 лет своего существования ее главным видом деятельности была разработка программного обеспечения и облачных решений для распознавания лиц. Продукты VisionLabs в настоящее время используются в сферах видеонаблюдения, безопасности, ритейла и финансов.

Флагманский продукт компании – это система распознавания лиц VisionLabs LUNA. Ее отличительная особенность заключается в умении обрабатывать огромные массивы фото- и видеоданных. CNews писал, что данное ПО легло в основу специализированного облачного сервиса, предоставляющего возможность распознавать лица покупателей и составлять таким образом историю покупок каждого из них. Также она используется в сервисе идентификации по лицу клиентов банков и применяется в составе сервиса оценки соискателей на работу по выражению лица и т. п. Список партнеров VisionLabs помимо прочих, включает американского чип-мейкера Intel, немецкого телеком-гиганта Deutsche Telecom и интернет-компанию Facebook, осенью 2021 г. переименовавшуюся в Meta.

Кадровый вопрос

Следует обратить внимание, что Александр Ханин является не только сооснователем VisionLabs. На 13 декабря 2021 г. он также занимал пост гендиректора МТС AI, владельца Intema, купившей VisionLabs.

Александр Ханин не бросит свое детище

После завершения сделки Ханин сохранит за собой должность председателя совета директоров VisionLabs. Он также заверяет, что в итоге VisionLabs «продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду».

Эксперты РБК назвали выкуп МТС 100-процентной доли VisionLabs «сделкой с заинтересованностью» из-за присутствия Ханина в числе топ-менеджеров МТС AI. По их информации, перед сделкой МТС AI «проходила необходимые комплаенс-процедуры (проверка на соблюдение требований и правил) и привлекала внешних аудиторов и оценщиков, в том числе BofA Securities».

Как МТС и Сбербанк связаны с VisionLabs

МТС и раньше имела отношение к VisionLabs, но не напрямую, а через своего крупнейшего акционера – АФК «Система» (доля в МТС – 31,76%). Как сообщал CNews, в июле 2016 г. венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC вложил в VisionLabs 350 млн руб., что стало для него первой сделкой. Инвестиции принесли ему 25% акций компании. Позже она уменьшилась до 23,16%.

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Сбербанк вошел в состав акционеров VisionLabs значительно позже, в ноябре 2017 г. Он получил 25,07% компании, но сумма сделки по прошествии четырех лет все еще остается неизвестной.

О том, что в составе акционеров VisionLabs грядут значительные изменения, стало известно еще в конце сентября 2021 г., когда Сбербанк изъявил желание выйти из числа совладельцев компании. Как сообщал CNews, банк объяснил это планами сосредоточиться на развитии некоего другого сервис распознавания лиц и речи, хотя и не уточнил, какого именно.

Отметим, что с 2019 г. в экосистему Сбербанка входит группа компаний ЦРТ, которая тоже занимается разработкой биометрических систем распознавания. Банк выкупил у «Газпромбанка» 51% пакет ее акций. С помощью ЦРТ в 2019 г. в лаборатории робототехники Сбербанка была создана цифровая телеведущая «Елена».

Зачем МТС еще одна «дочка»

Как сообщили CNews представители МТС, Intema была создана с целью «развития рыночных продуктов, связанных с технологией искусственного интеллекта, и работы на международных рынках». Со слов Александра Ханина, главная цель Intema – «поиск перспективных продуктов и идей в области ИИ, помощь в их развитии и реализации на рынке через инструменты инвестирования и экспертной поддержки».

Стоит обратить внимание на то, что Intema была создана вне российской юрисдикции, то есть отечественным законам и требованиям она не подчиняется. Как пишет РБК со ссылкой на представителя МТС AI, компания была создана в Люксембурге. Это должно «упростить сделки с зарубежными компаниями».

Представитель Intema подчеркнул, что подавляющее большинство ближайших сделок Intema планируется именно с зарубежными организациями, но не уточнил, почему и с какими именно.

Intema нужна была МТС еще и для того, чтобы «стать привлекательнее для стартапов», уточняет собеседник издания, и чтобы не ассоциироваться у них исключительно с телеком-бизнесом. В противном случае могло сложиться ошибочное впечатление, что, приобретая актив, компания будет использовать его продукты и решения только для нужд МТС, и это отталкивало бы владельцев стартапов, разрабатывающих ИИ-технологии для других отраслей, сообщил РБК представитель МТС AI.