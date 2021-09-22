Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании

Долю, которую Сбербанк купил у АФК «Система» в 2017 г., банк планирует продать прежнему владельцу. Это связано с конкуренцией внутри экосистемы «Сбера» между компаниями, которые занимаются разработками в биометрике.

Сбербанк продаст свои акции в VisionLabs

Сбербанк собирается продать АФК «Система» свою долю в VisionLabs, которую купил у инвесткомпании в 2017 г. Банк хочет развивать другой сервис распознавания лиц и речи, сообщил Reuters со ссылкой на источники, близкие к Сбербанку и «Системе».

Сумма сделки остается неизвестной, банк отказался ответить на этот вопрос CNews.

«Сбер» собирается продать АФК «Система» 25% долю в VisionLabs

Доля Сбербанка в VisionLabs, компании, специализирующейся на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов, составляет 25%. «На основе технологии VisionLabs основана пропускная система филиалов Сбера», — сообщается на сайте банка. В 2017 г. банк выкупил эту долю у АФК «Система». Однако контроль над VisionLabs сохранила инвестиционная компания Sistema VC, основанная «Системой».

Конкуренция в экосистеме Сбербанка

Кроме VisionLabs биометрическими системами распознавания занимается «Центр речевых технологий» (ЦРТ). В экосистему «Сбера» он вошел в 2019 г., когда банк выкупил у «Газпромбанка» 51% пакет акций. С помощью ЦРТ в 2019 г. в лаборатории робототехники «Сбера» была создана цифровая телеведущая «Елена».

Чтобы избежать конфликта интересов между двумя компаниями в рамках одной экосистемы, Сбербанк планирует продать свою долю в VisionLabs и сосредоточиться на развитии ЦРТ.

Применение биометрики

Сегодня биометрические технологии используются, например, для упрощения платежей в московском метро или для обеспечения безопасности доступа к секретной информации. Сбербанк активно расширяет коммерческую электронную деятельность, не ограничиваясь банковскими услугами. Так появился, например, «Сбермаркет», сервис по доставке продуктов. С этим связана и необходимость усиления защиты данных Сбербанка в цифровом пространстве.