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Карасов Равиль

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Россияне стали чаще покупать через банковские приложения интернет для поездок 1
24.12.2020 Резидент «Сколково» представил маркетплейс для eSIM 1
27.06.2019 Abbyy представила Mobile Capture для работы с документами на смартфоне 1
20.06.2019 Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Карасов Равиль и организации, системы, технологии, персоны:

GoldenSIM 3 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 275 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 151 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
МСК мобайл - MskMobile 1 1
SAGA Technologies - САГА Технологии 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3289 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 561 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5320 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3923 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 2
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 392 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13422 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3109 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5796 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27006 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1996 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 275 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12961 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12743 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 692 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3712 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2309 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5894 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4565 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9743 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8038 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 1
Умные платформы 1959 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6386 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13761 1
ID.Abonent 7 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 1
Oz Liveness 46 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 110 1
МСК мобайл ID.Link 2 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
Шушкин Дмитрий 95 3
Ханин Александр 51 2
Жолобов Андрей 6 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Васильева Нэлла 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18865 1
Южная Корея - Республика 6995 1
Япония 13730 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8448 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6941 2
Паспорт - Паспортные данные 2809 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 915 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5670 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 526 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2674 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3405 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
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