Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о заключении меморандума между 100-процентной «дочкой» МТС – «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ») – и компанией Atos, экспертом в области цифровой трансформации. Меморандум предполагает совместную разработку ИИ-сервисов для обработки видео и аудиоинформации на основе периферийных вычислений (edge computing).

«МТС ИИ» планирует создание коробочных ИИ-решений, работающих по технологии периферийных вычислений на базе серверов Atos Bullsequana Edge. Оборудование обрабатывает данные, передаваемые IoT-устройствами в непосредственной близости от их источника, что позволяет оптимизировать пропускные способности сетей. Высокая скорость работы сервера даст возможность запускать приложения «МТС ИИ» в режиме реального времени для мгновенного получения нужной информации и принятия на ее основе решений. Разработанные с использованием таких серверов ИИ-продукты могут использоваться в сфере промышленности, беспилотного транспорта, умных городов и логистики.

«Центр искусственного интеллекта МТС становится хабом для создания ИИ-технологий уникальных не только для российского, но и для глобального рынка. Для этого мы привлекаем международного партнёра — компанию Atos, обладающую высочайшей экспертизой в разработке и производстве оборудования для периферийных вычислений. Применение технологии edge computing в системах видео и речевой аналитики позволит вывести управление беспилотниками, инфраструктурой умных городов и промышленных предприятий на качественно новый уровень скорости и безопасности», — отметил руководитель центра ИИ Александр Ханин.

«Для Atos инновации стоят на первом месте, а сотрудничество с центром искусственного интеллекта МТС позволит нам достигнуть ещё больших высот в этом направлении. Уверен, партнёрство Atos и МТС усилит позиции обеих компаний на рынке видеоаналитики и компьютерного зрения, а также окажет положительное влияние на его развитие в России. Бизнес клиентов – наш главный приоритет, а объединение ресурсов и технологической экспертизы двух цифровых лидеров определённо поспособствует росту качества предоставляемого сервиса», — отметил генеральный директор Atos в России и СНГ Эдгарс Пузо.